La enseñanza de la Historia

Es difícil acostumbrarse a tanto disparate en la enseñanza. No echemos toda la culpa a las disposiciones de los gobiernos de turno. Una compañera de ... un instituto explicaba la Literatura por géneros. No sabía que los experimentos con gaseosa y, con esa metodología tan original, sería muy difícil ensamblar prosa, teatro y lírica, en el Barroco por ejemplo. Ahora se trata de explicar la Historia por momentos concretos, bien elegidos, claro está. Deslindar Historia de ideología puede resultar espinoso en ciertos momentos, no caer ni a un lado ni a otro. Si el eje vertebrador de la Historia es el tiempo, una enseñanza puramente sincrónica es un dislate. El estudio diacrónico es a través del tiempo y sirve para el estudio sincrónico, en un momento dado. Porque ese momento tiene unos antecedentes, que han conducido a tal situación. Si de la Primera República tomamos solo el momento de su disolución, no basta con hablar del pronunciamiento de Martínez Campos; si este fue oportuno o no, depende de opiniones; lo cierto es que en poco más de año y medio, hubo ocho gobiernos y una fiebre cantonalista que hubiera convertido a España no en 17 autonomías sino en ciento y pico. Lo penoso es que cualquier disciplina, Filosofía, tristemente desaparecida, Literatura, Historia sean manipulables. Benditas Matemáticas, donde 2 y 2 son 4, o bendito Latín, donde un ablativo absoluto no puede ser un gerundivo. Y es que «todo tiempo pasado fue mejor»; mal que nos pese.

