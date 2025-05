Nadie nos enseña cómo se consigue después

Todos dicen que se puede, que hay que intentarlo, que hay que aprender a vivir esta nueva fase que nos ha tocado. Ni ley de ... vida, ni enfermedades, ni casos repentinos. Sería osado decir que hay quien tiene tiempo para hacerse a la idea, pero lo cierto es que el verdadero duelo suele venir después de. La diferencia es que la vida nos permite poder movernos en la compasión hacia esa persona que tenemos la certeza que se va a ir. En el resto de casos no disponemos de esa opción.

Nada tiene sentido porque la vida en cuestión de segundos lo pierde. Nos dicen que lloremos, pero cuando lloramos nos piden que no lo hagamos, que a esa persona no le gustaría vernos tristes sino sonriendo. Si nos ven sonreír, habrá quien piense que es demasiado pronto, que estamos padeciendo muy poco ya que reímos como si tal cosa. Si no nos apetece salir, hay quien trata de obligarnos (obligar: pedir hacer lo contrario de lo que sentimos en ese momento, aunque exista buena intención): ¿y qué vas a hacer en casa? No te puedes quedar en casa. Si por el contrario salimos, resulta que parece demasiado pronto. Sí nos dicen aquí estoy para lo que necesites, y resulta que necesitas y quieres desahogarte, te dicen que te des tiempo, que el tiempo lo cura todo. Y así, frente a este panorama, es muy difícil sobrellevar un duelo.

Es cierto que el tiempo es importante, pero importante en el sentido del tiempo personal, del ritmo de quien lo padece, porque esto tiene sus fases y ni todos la pasan igual ni en todos dura lo mismo. El tiempo que cada persona necesite para cada cosa hace válido su sentir. Porque eso es el verdadero respeto: no franquear la línea de lo que cada uno vive y acompañar en las decisiones y en el día a día.

Si no le apetece salir, puedes quedarte con ella. La batalla no la estás librando tú. Deja a la persona decidir. Déjala pasar por las fases cuando tenga que pasarlas. Te agradecerá siempre que te preocupes por ella. Pero no la obligues a nada. Lo hará cuando pueda y como pueda. Si podemos entender esto, habremos dado un gran paso, y si no, podemos volver a tratar de entenderlo. A veces la mejor intención de uno, es el agobio para otro. Es cargarle además de con lo que ya tiene, con lo nuestro, porque ahora es probable que le sume la preocupación de que creas que es desagradecido. Y la pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto? Nos escudamos en el: lo hago por ti y para que estés bien. Pero si esa persona no quiere, nos lo hace saber con frases como: no puedo, no tengo ganas, no me apetece.

A veces actuamos en base a como nos gustaría que lo hicieran con nosotros, pero tenemos que tener empatía y pensar qué necesita esa persona. Aquí no disponemos de arreglo, no podemos traer de vuelta a quién se ha marchado, pero sí podemos ofrecer a quien ha perdido a alguien la más profunda compresión y el más absoluto respeto. No seamos caos, sino calma.