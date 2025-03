Talavera la Real, «exprópiese»

Comenta Compartir

Todos recordamos la palabra que puso de moda el dictador Hugo Chávez, pero pocos pensamos que algún día nos puede tocar a nosotros, que eso ... por lo que luchamos, invertimos, ahorramos en nuestras vidas, nos lo pueden quitar. Somos conscientes de que la sociedad evoluciona y que eso obliga a la Administración a rediseñar nuevos espacios, ya sean carreteras, polígonos, parques... y, para ello, tiene que acudir al cruel sistema de expropiar, y digo cruel porque nunca se contenta con la compensación económica a los propietarios. Porque ¿cómo se valora una nave, casa o terreno, donde has volcado tu esfuerzos, ahorros o ilusiones? Además, la Administración utiliza una vara de medir muy distinta cuando tú vendes o cuando ellos te lo expropian. Estos días vivimos en Talavera la Real cómo algunos vecinos tienen que desalojar sus tierras, negocios o propiedades a la carrera, porque un proyecto abandonado durante más de 15 años ahora se tiene que ejecutar en «15 minutos», tres reuniones en el último año en las que nunca se decía fecha concreta, en las que envían funcionarios nada empáticos, rozando la «chulería» y la prepotencia y, tras la última, sin más, te dan dos semanas para abandonar el mundo que has creado durante toda una vida. No podían haber dado esa fecha hace 6 meses, no, para qué, qué les importa a ellos, corre, tira tus trastos, tus recuerdos, tus historias, abandónalo todo en 15 malditos días.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión