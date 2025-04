El pasado día 27 y fruto del feliz maridaje cultural de la Fundación CB y La Económica, se presentó un libro que, de la mano ... de cuatro ilustres paisanos, desbroza la vida y la obra de Enrique Sánchez de León. Tuvo la gentileza de llamarme por teléfono para invitarme y yo la mala cabeza de no recordar que, en esa fecha, estaría obligadamente lejos de Badajoz; pero gracias a los duendes benéficos de la tecnología pude seguir el «evento» (por Dios santo, que alguien borre la palabreja) en «streming» (otra que tal), o sea camuflado tras la pantalla del ordenador. Bien. Los peones de brega Manuel Soriano, Feliciano Correa, Felipe Lorenzana y el infatigable José Julián Barriga, trastearon con arte y conocimiento poniendo en suerte al morlaco y el maestro, veterano matador con alma y maneras de novillero peleón, dio una lección magistral de lo que significó –sorteando amenazas y aventando viejos odios– torear la corrida de la transición y confirmar la alternativa en democracia, consiguiendo –contra todo pronóstico– que la plaza, puesta en pie –los de sol y los de sombra– aplaudieran en un emocionado flamear de pañuelos blancos de libertad.

Decía José Julián Barriga que Enrique fue uno de los pontoneros que hizo posible construir el que nos llevara de un régimen a otro sin liarnos otra vez a porrazos como era tradición en esta España que probablemente fuera una y grande, pero desde luego cainita. Y sí. Fue un personaje esencial y en un momento en que Extremadura aportó lo mejor que tenía al empeño. No es casual que fuera el tiempo en que más ministros extremeños hubo de la historia, solo en UCD y aparte de Enrique, Juan Rovira Tarazona, Alberto Oliart y Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona; pero es necesario señalar que, sin quitar el valor reconocido a los citados, el único capaz de liderar masas fue Enrique Sánchez de León, fundador con Adolfo Suárez de aquella UCD que vista en la memoria de la verdad histórica fue una de las aventuras más románticas, y por supuesto utópicas, del siglo XX , aunque nunca fuera realmente un partido en sentido estricto sino una ilusión colectiva que se desmoronó cuando, una vez conseguido su objetivo principal, se cuarteó en merindades irreconciliables, las célebres «marcas» tan españolas y tan disgregadoras, cuyo recuerdo tanto sublevó el otro día a Feliciano Correa. A Enrique se le colocaba en la marca «azul» porque provenía del movimiento, olvidando que justo esos fueron la piedra angular de la transición. Y lo escribo hoy, cuando aún siento subirme el vómito al ver cómo, bajo la batuta del, a la sazón, presidente de mi Gobierno, el ministro Fontanero General Sr. Bolaños, con la vergonzosa colaboración estelar de la peor presidenta de las Cortes del mundo conocido sigan empeñados en coser a puñaladas aquella democracia por la que Enrique Sánchez de León y tantos otros, entregaron lo mejor de su juventud.

Pero no se empeñen en encontrar su nombre entre los preclaros distinguidos con la medalla de Extremadura. No está. El sectarismo no perdona. Igual es mejor así. Qué vergüenza, madre.