No se cuántas enmiendas a la totalidad se han presentado a los presupuestos del Gobierno para 2022. Creo que es tiempo perdido, porque se las ... van a tumbar y quedarán en nada. Yo propondría a PP, Ciudadanos y Vox que hicieran enmiendas parciales con contrapropuestas sólidas que sirvieran para mejorar el texto de la ley. Ser oposición también supone hacer nación, que es la obligación de los partidos. Esta estrategia no es una 'bajada de pantalones', sino decir al Gobierno que hay oposición constructiva y que tendrá que argumentar bien contra las propuestas de las enmiendas que presente la oposición,. Si el Gobierno es incapaz de entender esta posición tendrá toda la responsabilidad de los errores y no podrá culpar a la oposición. Es decir, puesto que el Gobierno no está dispuesto a contar con la oposición, será esta la que tome la iniciativa y ponga al Gobierno contra las cuerdas.

