El enjambre en el Benidorm Fest

El Benidorm Fest y sus presuntas sospechas de tongo han enfrentado a TVE con el enjambre digital y han ofrecido una lección de cómo convertir ... un éxito en un fracaso. Ese enjambre fue definido por el filósofo coreano Byung-Chul Han y viene a ser una masa desordenada, sin un fin concreto, que se caracteriza por el ruido y la furia. ¿Qué pasó en Benidorm? Los datos son los siguientes: la edad media de los telespectadores de La 1 es 60 años. Sin embargo, el Benidorm Fest capta una importante cifra de jóvenes de entre 24 y 44 años (el 31,2% de la audiencia del evento), mientras que el tramo de entre 13 y 24 años llega al 36,7%.

De repente, un programa consigue el vellocino de oro, es decir, acceder a los jóvenes. Pero no tiene en cuenta que es una juventud que se expresa en redes sociales y que no puede ser tratada como un público cautivo y pasivo. Los extraños comportamientos de TVE, que en la práctica consisten en no respetar el voto de los espectadores e insinuar oscuros objetivos, excitan la tormenta y las redes sociales se vuelven contra el festival. En vez de recoger la miel, se han quedado con los picotazos de la colmena.