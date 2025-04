Que no nos engañen

Comenta Compartir

Como quiera que en estos días ando sumergido en archivos y bibliotecas tras el rastro de la gran heroína extremeña Mencia de los Nidos, inmortalizada ... en la Araucana de Ercilla y reproducida su gesta por el pintor Antonio Blanco en uno de los históricos bancos del Paseo de San Francisco pacense, y de la que han dado buenas pinceladas históricas y genealógicas escritores como Alberto González, Mayoralgo Lodo y mi propio abuelo Antonio Del Solar junto con Rújula; parece ser, en boca de mis próximos, que soy indiferente a lo que políticamente ocurre a nuestro alrededor. Y esto es el triste avance de España hacia la tormenta perfecta y trágica en manos de un piloto desvergonzado, que va lanzando por la borda todo aquello que estima que cree sobrarle, para que la marinería que le ayuda no se le rebele, mientras el pasaje comienza a sentir como las ratas se comen los pocos alimentos que van quedando. He de decir que estas tristes noticias ya venía denunciándolas, pero me cansé, creí que predicaba en el desierto, pero el aviso de mis familiares ante mi posible ceguera y la incomprensible manifestación de la ministra de Defensa, magistrada, dicho sea de paso, sobre lo que es una malversación de fondos, para justificar el proyecto de su jefe a fin de liberar a sus amiguetes y socios, me han puesto de nuevo en alerta para señalar una vez más a aquel que me lea que no se fie de estos pinochos que nos gobiernan, pues ya tienen la experiencia del AVE extremeño. Ahora con la elecciones próximas van a prometernos «el oro y el moro» y van querer vendernos una España nueva, pero es mentira, porque España está desapareciendo entre sus manos. Les falta el amor patrio, ese que llevo a Mencia de los Nidos a defender la ciudad de Concepción en Chile allá por 1555.

