Hubo un tiempo en que las cosas tenían su propio sentido. Era el tiempo de los mitos y los héroes. El amor y la guerra, ... el alumbramiento y la muerte, la felicidad y el dolor brotaban de forma natural dondequiera que el hombre pisase.

Aquel tiempo pasó. Ahora ni las guerras se luchan en busca de la paz ni el valor y la gloria cotizan ni las abandera el justo resarcimiento. Despojadas de la épica, Aquiles ya no despliega su valentía y no hay un William Wallace a quien arrancarle la vida, pero no la libertad. Nada. No nos engañemos Cuando los titanes se vuelven mortales todo es negocio. Hombres mutilados, jóvenes rotos, mujeres amarradas a un fusil. Todos títeres movidos por los poderosos que han hecho de la guerra una industria más fructífera que el instinto vital. Trajeados comerciantes, pisadores de moquetas, altruistas reconocidos en países civilizados- pongamos Alemania, pongamos Estados Unidos, pongamos España, democráticos y justos, que nunca olerán la fetidez de la trinchera desde la que algún pobre soldado matará o será muerto por cualquiera de sus rentables juguetes.

Extinguidas las leyendas, ya todo es mercado.

Como el amor. Olvidamos «creer que un cielo en un infierno cabe» y Romeo y Julieta no recitan en verso su pasión fatal. Pasado el tiempo de la inocencia, el amor también es un negocio. Una convención social inventada para divulgarse. Bombones y rosas para un san Valentín de escaparate. Dinero para celestinos virtuales –Tinder, Meetic– que propician los encuentros en una sociedad cada día más antipática. Efímero manjar cuantificado por los quilates de un anillo. Celebraciones fastuosas de caras ceremonias perfectamente organizadas.

La felicidad, agotado el tiempo de los cuentos, es otro objeto de compraventa dispensada en drogas de diseño, de diazepames y daiquiris, de experiencias imprescindibles que, antes que vivir, hay que exhibir. Su complementario, el dolor, reside en manos de mercaderes del templo hipocrático que convierten hospitales en cajas registradoras. Que administran chucherías farmacologías a quienes puedan pagarlas –quita-arrugas, Viagras– y niegan el maná a quienes mueren por docenas allá donde nadie quiere verlos.

Vendemos de saldo la patria a gobernantes que fingen que les importamos. Que suben salarios y alimentan el espejismo del «Estado del Bienestar». Consumida la hora de la justicia –incluso de la caridad–, todo es ya otra transacción para conservarnos en la rueda del consumo y suministrarnos un placebo que nos anime a seguir invirtiendo y engordando a los de siempre.

Quizás por eso, porque nos hemos acostumbrado a que felicidad, amor o patria sean de pega, hemos terminado viendo la guerra de Ucrania, que ya dura un año, como una foto más. Un vídeo juego. Otra noticia que consumir entre famosos insustanciales y políticos injuriosos.

Zelenski superstar versus Putin todopoderoso. Muñecos, ambos, activados por ventrílocuos quienes, sin mover la boca, profieren hipnóticos cantos de sirenas a inocentes Ulises que no saben que, una vez que embarcan, ya nunca volverán a Ítaca.