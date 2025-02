Enero escribe versos

Llegó enero apadrinando respetos, con su rúbrica y su quietud nos dio un pase enbirlotado y garboso para meternos de lleno en el quirófano de ... los recuerdos, donde nace la luz y la vida.

Enero nos hace asomarnos al desván del ayer, para revisar retratos en blanco y negro olvidados.

Llega –dicen– acunando sueños de progreso y libertad, ya veremos si luego Rufián y compañeros independentistas, separatistas y filoetarras (que tanto nos odian) marcan el camino y habremos de pagarles el peaje, hasta con intereses. Ya saben, otra vez patada en la alambrera del brasero, porque aquí nada más que se calientan unos, otros pasando frío.

Cuánta pesadez con el feminismo de manual, que si reyes y reyas, magos y magas, pajes y.... ufff. También, cansancio, con el culebrón entre Vargas Llosa, un grande de la literatura a pesar de todo, y la reina de la porcelana (algo resquebrajada ya).

Tiempo de refranes de invierno: Por la Adoración de los Reyes no es 'na' de extraño que nieve. Los Reyes caen en enero, y bien lo notan los bueyes en el alero.

Pasó la Navidad, y hemos comprobado que cada vez se pierden más las costumbres, no se pide ni el aguinaldo, comer y beber o hacer botellón (y ensuciar) es lo que importa. Nos llenan balcones con esos gordinflones rojos que llaman Santa Claus o Papa Noel que en su tiempo llevaron emigrantes holandeses a Estados Unidos y que luego nosotros, como otras tantas costumbres desnortadas, abrazamos con viñera lastima olvidando a personajes tan nuestros, como la Dentona (ya nos lo explica Félix Barroso), otro día lo contaremos.

Tenemos que seguir cerrando las puertas de Badajoz para que el arte no se escape. El 3, en El Obrador de la calle Santo Domingo, presentación del libro 'Poemas para Gloria', de Francisco José Audije con ilustraciones de Gamero Gil. No pude asistir porque a la misma hora me escribían en el bajo vientre renglones de silencio que sumaban cicatrices en el aire. Talento y buen hacer del doctor Gómez Martín y la doctora Román Pons, su equipo y de todo el personal de la segunda planta del Universitario. Al César lo que es del César.

Si Dios me da fuerza, y alguien me lleva, estaré en el Aula de la palabra que organiza Norbanova, coordinado por el poeta y fiscal Jesús María Gómez y Flores. Presentación del libro 'Luz para un Paisaje' y encuentro con el autor Plácido Ramírez Carrillo. Será hoy a las 19.30 horas en la Biblioteca Pública Rodríguez Moñino, en Cáceres.

Enero escribe versos y ríe nostalgias. Mejor sugerir que enseñar.

¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!