El enemigo invisible

Resulta sorprendente la resistencia que están demostrando los gobiernos de todas las comunidades autónomas para adoptar restricciones ante el evidente aumento de casos de covid ... propiciados por la nueva variante, Ómicron. Su aparición y su característica de alta capacidad de contagio ha sorprendido a la sociedad en el peor momento, cuando los ciudadanos ya nos vestíamos para las cenas navideñas o mientras comprábamos los amigos invisibles, y no ha habido vuelta atrás: las ganas de recuperar la vida normal que ya acariciábamos explicaría este repunte de nuevos casos que, o mucho me equivoco, o se va a mantener durante las semanas próximas.

Lo más interesante que he escuchado estos días sobre el virus es decir a un profesional sanitario que se ha perdido el miedo a la enfermedad. Es cierto. Basta comprobar que vuelven los chistes y a teñirse de humor las conversaciones que tienen relación con la covid. La sensación de inmunidad que nos proporciona el estar vacunados influye mucho, y la percepción de que, en el peor de los casos, si nos contagiamos nuestra salud no volverá a estar comprometida, resulta determinante en el modo en que se está encarando esta nueva ola de la pandemia.

Se trata de una falsa sensación porque, aunque sea cierto que los niveles de inmunización sean superiores, se siguen produciendo fallecimientos, contagios de nuestros mayores que, pese a la inoculación, no pueden superar la enfermedad; además de un sin fin de contratiempos económicos (confinamientos, bajas, etcétera) y de estrés nuevamente para el sistema sanitario, que durante los dos últimos años trata peor el diagnóstico y seguimiento de otras enfermedades por falta de capacidad asistencial.

Las consecuencias, en fin, siguen siendo muchas y graves, pero si llegado un momento se empezó a hablar del cansancio pandémico por parte de los ciudadanos, saturados por tener que seguir tantas instrucciones y tan cambiantes en nuestra vida cotidiana, da la impresión de que son ahora los gobernantes los que, en general, demuestran un nivel alto de fatiga ante la disyuntiva de volver a tener que adoptar medidas impopulares y que comprometen, es cierto, a determinados sectores económicos para los que debería ser el mejor momento del año.

Súmese todo ello a la retirada de efectivos humanos en hospitales y centros de salud que ya se había producido ante la evidencia estadística de que los casos se habían reducido al mínimo (una disminución quizás de forma precipitada o excesiva), para concluir que la Ómicrom nos ha pillado a todos con el paso cambiado y, lo que es peor, parece que con pocas energías para volver a poner a la sociedad y al sistema en el suficiente estado de tensión para combatir este enemigo invisible que nos vuelve a fastidiar las fiestas.

Extremadura es de momento de las comunidades autónomas que presenta una situación menos mala aunque la nueva variante será dominante en poco tiempo. La evidencia de que las autoridades se han decantado por aguantar todo lo posible hasta volver a ordenar restricciones de algún tipo, es una forma de decirnos que, aunque siempre ha sido un poco así, esta vez depende más que nunca de cada uno de nosotros que los contagios no vuelvan a colapsar el sistema sanitario y que las cifras de fallecidos o enfermos con secuelas graves no alcancen de nuevo cifras insoportables como las que tuvimos que soportar el último mes de enero. Que las celebraciones tan deseadas y el amigo invisible, en fin, no se conviertan en nuestro peor enemigo.