'Ends and Means'

Comenzaré este artículo con Aldous Huxley, al que luego volveré a citar: «En ningún momento de la historia del mundo, la mentira organizada se ha ... practicado con menos vergüenza, o por lo menos, gracias a la tecnología moderna, más eficientemente o en una escala tan amplia, que por los dictados políticos y económicos de este siglo».

En la cartilla militar de los que hicimos la mili figuraba un apartado llamado «Concepto que ha merecido a sus jefes». En él se valoraban cuestiones como el valor, la conducta, el amor al servicio, la disposición, el carácter, el aseo y la presentación y el grado de confianza.

Cuando nos daban la blanca veíamos que en valor se solía poner generosamente «SS», acrónimo de «se le supone», porque, en tiempos de paz, la mayoría carecíamos de ocasiones para demostrarlo.

Pilar Alegría es ministra de Educación y Formación Profesional y, también, maestra que nunca ha ejercido como tal.

Como el valor al soldado, se le supone leída y escribida.

Desde el día 23, ya es mala suerte, es portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y como tal le ha tocado el marrón de defender lo indefendible. Lo puedo llegar a entender, va en su sueldo, pero no a costa de que me mienta o me quiera hacer comulgar con ruedas de molino.

Como no ha tenido que opositar para buscarse las habichuelas no ha tenido ocasión de ejercitar la memoria, ya saben, eso de estudiar, aprender, memorizar y opositar, esas cosas tan odiadas por la izquierda, ¡cuestan tanto!, por eso –no quiero pensar que sea por ignorante–, pensando que la mejor defensa es un buen ataque, se olvida, por ejemplo, de Filesa.

Alegría emplea la falacia de que «estos mecanismos salvaguardaron cientos de empleos y empresas en momentos de gran dificultad en una comunidad fuertemente golpeada por el desempleo».

O sea, altruismo y caridad al cincuenta por ciento. Leída e instruida, debería conocer la obra de Huxley 'Ends & Means', 'Fines y medios': «Los medios por los cuales tratamos de realizar una cosa tienen por lo menos tanta importancia como los mismos fines que tratamos de lograr. En rigor, son en verdad más importantes todavía. Puesto que los medios de que nos valemos determinan inevitablemente la índole de los resultados que se logran; ya que por bueno que sea el bien a que aspiremos, su bondad no basta para contrarrestar los efectos de los medios perniciosos de que nos valgamos para alcanzarlo».

Ella, como Pedro, es más de Maquiavelo: «Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los medios siempre serán honorables y loados por todos; porque el vulgo se deja engañar por las apariencias y por el éxito».

Lo apostillaba Napoleón: «Triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón».