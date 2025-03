Fin de las endivias

Comenta Compartir

Acaso porque estoy a punto de dejar de ser un niño y pronto no será el pediatra el especialista que me corresponda, la Navidad ya ... no me entusiasma como antes. Siempre he sido un enamorado de estas fiestas y disfrutaba de ellas intensamente. Odiaba las endivias, sobre todo las endivias con queso roquefort, pero era uno de los platos inevitables en Nochebuena y me tocaba comprarlas. Lo hacía con sumo placer. Las endivias, para mí eran como el abeto, las bolitas o el turrón, símbolos de la Navidad. Un período que no es una época ni una estación del año, sino un estado de ánimo e incluso un estado mental. Pero la pandemia ha venido a trastocar todo y establecer un orden distinto.

Si raras fueron las de 2020 las Navidades de 2021 han sido aún más extrañas. Hace dos años ya teníamos asumido que, debido a las medidas impuestas por la pandemia, las fiestas no podían celebrarse al modo tradicional, con las familias reunidas en torno a la mesa con los intercambios de abrazos, besos y achuchones entre sus componentes. En mi casa, por primera vez en muchos años, en la cena de Nochebuena sólo estábamos dos, un mico y una mica frente a frente compartiendo la tristeza por no estar acompañados. Pero teníamos bien asimilado que no podría ser de otra forma. «Un año pasa pronto y las próximas Navidades serán diferentes», decíamos para consolarnos. Hasta hace un par de meses teníamos la esperanza de que, nuevamente, las celebraciones navideñas se desarrollarían con cierta normalidad. Pero, de repente, todo se vino abajo por culpa de la variante ómicron que se extiende de manera incontenible. De nuevo, de la noche a la mañana, se han establecido normas que han alterado muchos planes. Por mi parte, afortunadamente, este año tuvimos acompañamiento en Nochebuena, pero la cena tuvo que ser servida en mesas diferentes para evitar la proximidad y con las ventanas abiertas para conseguir la máxima ventilación. Además en los momentos de reunión, todos con las mascarillas puestas y bien separados. Que corra el aire... El ambiente de las casas no era más diferente que el de las calles, con muy poca gente paseando por ellas. El centro de la ciudad y las principales avenidas se muestran primorosamente con luces de todos los colores y figuras. La iluminación especial se supera cada año en originalidad, pero cuando falta el alma de las personas, la alegría y la animación parece como si las luces perdieran brillo. Ya no hay endivias en la mesa y el glorioso desorden de la Navidad ha desaparecido. Y no debe desaparecer. Tiene que haber al menos un día del año para recordarnos que estamos aquí para algo más que para nosotros mismos.

