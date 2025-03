Encuentro de la hispanidad

El 2021 fue, sin duda, un año lleno de dificultades, no pareciendo que 2022 lleve camino de ser mejor, pues a la devastación de la ... pandemia en todos los órdenes, desde la salud a la producción, se han unido los efectos de la guerra de Ucrania. Todo ello, ha terminado afectando tanto a nuestras relaciones sociales y familiares, como a nuestras relaciones hispánicas, pues ha habido momentos de tensión entre los hispanos de una ribera y otra del Atlántico, pretendiendo algunos juzgar, que no comprender, el pasado histórico del que todos somos herederos.

Tras poner rumbo a Cipango (India) Cristóbal Colón y su gente, el día 12 de octubre de 1492, vinieron a dar con las islas del Caribe, más allá de las cuales existía una inmensa tierra poblada y, sin embargo, desconocida. Fue larga la travesía en la que no faltaron las rebeliones, pero fue tanta la alegría de encontrar tierra que el almirante, que llevaba un diario de a bordo, de dicho día no reflejó nada, pasando del 11 al 13 de octubre. Hay descripción de los hechos del descubrimiento, pero no se adscriben a su fecha.

Todos conocemos los valores que se manejaban en aquella época en el mundo mediterráneo acerca de las conquistas, en las que la extracción de mano de obra era uno de sus mayores beneficios comerciales. Colón, hijo de su tiempo y de su espacio, así lo interpretó, viendo un filón extraordinario en la esclavitud. Él llegó a bautizar dos esclavos suyos en Guadalupe: Cristóbal y Pedro. Si algo rompió sus esquemas fue la decisión de la reina Isabel de Castilla, ‘la Católica’ que, por una posición de fuero, no permitió esclavizar a sus súbditos, así como por convicción religiosa. Los comúnmente denominados «negros» procedentes del continente africano fueron llevados a aquellas tierras por los portugueses, franceses e ingleses, pues por este orden disfrutaron la regalía de la importación de esclavos a la América española. Los españoles fuimos hipócritas o cínicos, pues no llevábamos esclavos de África, pero sí los comprábamos en el mercado. Durante toda la Edad Media la venta de esclavos estuvo legalizada, tanto en el mundo árabe como en el cristiano, hundiendo sus orígenes allá por el tiempo en que nacía la propiedad privada. Se llegaba a la esclavitud por el impago de deudas, por la derrota ante el más fuerte, así como por naturaleza. Entre los indios americanos las condiciones laborales de las encomiendas (que fueron criticadas fundamentalmente por los dominicos y los franciscanos y pusieron coto las Leyes de Indias) y la mita dejaron mucho que desear y podríamos decir que asemejaron mucho la vida de los indios a la esclavitud, salvo en su consideración jurídica. Y así, pasaron los siglos hasta finales del siglo XIX, en que vino a prohibirse la esclavitud en la mayor parte de los países.

No fueron muchos los españoles desplazados a las Indias, si los distribuimos en tres siglos, pero como bien dijo Bernal Díaz del Castillo, tantas veces citado, fueron allá a servir a Dios, a Su Majestad y también a hacer riquezas. Misioneros también los hubo, pero en los procesos migratorios lo más importante es la necesidad y esta fue la que empujó a extremeños y otros a hacer las Américas, y no porque en Extremadura naciesen en aquella época «dioses», aunque por sus hazañas a muchos de ellos los antiguos griegos los habrían elevado a la categoría de semidioses.

Las palabras de Díaz del Castillo dan lugar a una síntesis de claros y oscuros, siendo la claridad mucho más importante, como se encargó de reconocer Alexander von Humboldt a comienzos del siglo XIX, que vio más humanidad y aculturación (ciudades, universidades, iglesias, hospitales, escuelas, misiones…) en la América hispana –obra de los españoles– que en cualquiera de los territorios por los que pasaron los franceses y, especialmente, los ingleses que fueron como los trillos sobre las gavillas de mieses en las eras, pues llegaron a poner precio a la cabeza de los naturales. Y da la impresión, no obstante, que los malos de la «película» fueron siempre los españoles. No lo entiendo, sobre todo, cuando la reivindicación procede de descendientes de españoles. Las independencias americanas, que ahora se celebran, fueron obra, principalmente, de los criollos (hijos de españoles nacidos en América, que tenían el poder económico, pero no el poder político). Llevaron a cabo una revolución burguesa y, de ella, han estado viviendo. Cuando se acaba el fuelle de la burguesía se buscan nuevas ideologías y nuevas interpretaciones de la historia. Y en ello están.

Desde Pedro Castillo, el del sombrero, a Gustavo Petro, el del sable de Simón Bolívar, pasando por el propio Nicolás Maduro, podrían repasar sus historias nacionales y se encontrarían con hechos próximos al de José Tomás Boves en los Llanos del Orinoco que defendía una revolución social a la que se opuso con fuego Simón Bolívar, que estaba a otra cosa. Para México, según José Vasconcelos, Hernán Cortés no fue tan malo ni la pérdida de los territorios de la antigua Nueva España se dio con España, sino siendo ya los Estados Unidos de México frente a los Estados Unidos del Norte que perdieron la mitad de su territorio a mediados del siglo XIX (California, Arizona, Montana, Texas, Oregón, Nevada, Nebraska, Nuevo México…). Las historias nacionales dan para mucho, para denigrar y para elogiar. Es más fácil levantar las masas contra el «enemigo» del pasado y distante, que contra el «enemigo» reciente y vecino, así como contra su propio fracaso político. Entristece ver a pueblos hermanos que no levantan cabeza, a pesar de su riqueza, y donde se produce persecución de derechos fundamentales.

A pesar de todo, hay lugar para la esperanza y el entendimiento, pues, a pesar de todo, es más lo que nos une (historia, cultura, religión, valores de vida y familias) que lo que nos separa en la interpretación del encuentro, donde unos destacan la destrucción mientras otros resaltan el principio de civilización, la superación de prácticas como la antropofagia y que la conquista fue posible por el apoyo de los otros pueblos amerindios, que estaban sojuzgados por los imperios aztecas e inca, pues era tal la desigualdad numérica entre los españoles e indios americanos que la diferencia en el desarrollo tecnológico por sí sola, hace difícil la explicación de la conquista. Tenemos por tanto muchos valores participados, así como el más poderoso: la lengua española, el mejor medio de entendimiento como lengua común, que, por cierto, en la actualidad se habla más en México que en la propia España, donde no está en sus mejores momentos. Solo por ello merecería la pena trabajar por un nuevo encuentro entre los hispanos que acercase ambas orillas como se dice en la Constitución de 1812, «de uno y otro hemisferio».