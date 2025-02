Entre el Día de Extremadura y el Día de la Hispanidad vivimos un espacio temporal que nos balancea entre el pasado y el presente, entre lo local y lo universal, quizás incluso entre lo que somos y los que querríamos ser. Iba mezclado con mucha ... gente que el pasado sábado pintaba en Cáceres un río fluido y multicolor visto desde cerca, pero inmóvil en la distancia, si te situabas en alguna torre o mirador de los muchos que por aquí abundan.

Las circunstancias y la familia me llevaron a asistir a un evento que, aunque frecuente en una ciudad como esta, no deja de ser cada día más minoritario y raro: una boda. La de Fernando y Belén, no Elena, como se empeñaba en decir el cura que los casó en Santa María, preocupado por el Ite Missa est antes de que nos invadiera una oleada de turistas atraído por la Noche Abierta para recorrer la muralla, iglesias y museos. Terminamos en Aralia con un aperitivo infinito y la cena, más convencional, bajo un cielo lleno de estrellas y una temperatura ambiente francamente agradable. Tuve ocasión de hablar con parientes lejano que tras su vida laboral, casi siempre forzada, fuera del pueblo, habían vuelto y llevaban una vida –nunca mejor dicho– jubilosa, familiar y sana. Extremadura sigue siendo lo mismo que en tiempos de los romanos que fundaron Mérida: lugar de descanso para veteranos curtidos en mil batallas.

Cuando llegó la hora de escribir estas líneas recordé historias de mis Diarios de verano por Europa del 1971 al 76 porque conviví con emigrantes cuya vida lejos de casa no era una temporada sino todo el año y consistía en fumar, beber cerveza, mal cocinar y, una vez al mes, ir de putas a Iserlhon o Dortmund. Muchos, como Antonio, experto en liar cigarrillos con aquellas maquinillas que vi entonces por primera vez, el mes de vacaciones dejaba embarazada a su mujer y vuelta a empezar.

Algo ha cambiado porque los jóvenes ahora viajan mejor pertrechados, algunos como Fernando, Belén y Jénifer hablan otros idiomas e incluso montan empresas en Madrid, Barcelona o Mallorca. Acertar después de tantos años con quién es quién en estos encuentros y recordar el mote o la familia originarios es un ejercicio peligroso. Creo que lo sorteé bien entre camareros que te ofrecían mil bocados y bebidas, pero lo mejor sin duda fueron los besos y abrazos aparcados tantos años por la distancia, la edad y, a veces, el desamor.