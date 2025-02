Encarnita y Josefina

Comenta Compartir

Lo he visto varias veces. El chusco espectáculo de la rueda de prensa gubernamental en la que la portavoz respondía cada vez que se preguntaba ... a Irene Montero sobre Melilla. Nena, déjame a mí. La vigésima vez que lo disfruté, ya cantaba ¡mamboooo! cuando llegaba el quinto 'womensplaining'. Y Montero, con su camiseta en la que ponía 'Mariliendre' sin abrir la boca. Que sí, que se había aprobado la 'Ley trans' e iba a hablar de su libro, pero, demonios (demonias), no la llevéis a tragar en público, a no ser que pretendierais humillarla (cosa que no me extrañaría). Nunca la portavoz del Gobierno, esa señora que es como Ana María Aldón en morena, ha sido más portavoz del Gobierno. En situaciones normales (no hablo de Auschwitz) cada uno merece lo que tolera. Incluso que se rían de una. Es que Isabel Rodríguez parecía Encarnita y la otra, Josefina. Ya saben, las hermanas del baptisterio paleocristiano del siglo I. «Alúmbrame, alúmbrame a mí».

Opinión