Encantadores de serpientes

Era solo una pequeña mancha negra en la mano del batería, y un tenue anillo blanco alrededor. A mí no me pareció gran cosa, pero ... cuando se lo enseñamos a otro miembro de la banda, que era de la cercana Luisiana, su cara cambió.

Parecerá raro, pero teníamos una noche libre durante una gira por Florida y pasábamos la noche en uno de esos moteles baratos que salpican las carreteras secundarias de las tantas que atraviesan los Estados Unidos. En el exterior, el zumbido constante de los insectos que salían del pantano que estaba justo detrás del motel ahogaba el viejo y zumbante cartel de neón de la destartalada gasolinera de al lado. En ella se vendían hamburguesas para microondas, cerveza, caimanes disecados, artículos de pesca y munición, y ese era el único edificio en kilómetros a la redonda.

Las cosas no tardaron en empeorar. El batería se puso rígido, sus pupilas se dilataron y comenzó a temblar. Su temperatura se disparó y le salió un sarpullido por todo el cuerpo mientras perdía la conciencia una y otra vez.

Durante los breves periodos de lucidez, repetía una y otra vez, como un mantra: «Por favor, no me llevéis a urgencias. No tengo seguro, no puedo pagarlo».

Así es la dura realidad de un mundo sin red de servicios sociales: un hombre tirado en una cama, sufriendo convulsiones y aterrorizado, no necesariamente ante la idea de morir, sino ante la idea de sobrevivir y luego verse obligado a declararse en bancarrota tras una visita a urgencias por la simple picadura de una araña.

Con la inflación por las nubes, la brigada de los bajemos-los-impuestos ha decidido bajar del palacio para mezclarse con la gente común y transmitir un mensaje engañoso: toda la culpa del malestar actual la tienen los impuestos; y el mensaje está calando.

Ahora que la pandemia parece pasar al espejo retrovisor, el enérgico apoyo de las ocho de la tarde que una vez tuvimos hacia nuestros excelentes sanitarios se ha convertido en algo parecido a un recuerdo lejano que preferiríamos olvidar. Como aquella vez que bebiste demasiado cava en la cena de Navidad de la empresa e insististe en que todos aprendiéramos la Macarena. Parecía una buena idea en aquel momento, pero mejor pasar página.

Curiosamente, no estoy totalmente en desacuerdo con ellos. Es verdad, algunos impuestos deberían bajar. Como bien dice el artículo 31 de la Constitución, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Pero si este artículo se interpretara correctamente, algunos impuestos también deberían subir. ¿Por qué empresas como Google o Facebook apenas pagan impuestos en este país mientras tú, yo o la dueña de la multitienda de la esquina pagamos entre el 24 y el 30%?

Cómo y dónde se usan nuestros impuestos es definitivamente objeto de debate. Pero los servicios básicos como la sanidad pública y la educación deberían ser sagrados y estar bien financiados. Es algo en lo que debemos estar de acuerdo la inmensa mayoría de los que no podemos permitirnos planes de salud privados y escuelas privadas.

Eso, o imaginarnos tomando un antihistamínico después de una picadura y rezar para despertar al día siguiente.