Si me dan a elegir entre tú y la riqueza, me quedo con la riqueza. Si me dan a elegir entre Irene Montero y Macarena Olona, pido a Thelma y Louise que me lleven en el asiento de atrás de su coche. Lo del poema de Peri Rossi recitado por Montero es de chufla. «Podríamos hacer un niño y llevarlo al zoo los domingos. Podríamos esperarlo a la salida del colegio. Él iría descubriendo en la procesión de nubes toda la prehistoria. Podríamos cumplir con él los años. Pero no me gustaría que al llegar a la pubertad un fascista de mierda le pegara un tiro». ¿Y por qué no le dice eso a Mertxe Aizpurua?

En el otro lado del cuadrilátero, Olona elogió a Lucía Etxebarria, Paula Fraga y Lidia Falcón. Etxebarria ha contestado con la foto de cuatro hombres: «Macarena Olona, Lidia Falcón, Paula Fraga y Lucía Etxebarria están de acuerdo en que estas cuatro personas, nacidas con pene y testículos, son hombres. También estamos de acuerdo en que no se nos debe multar por decir que lo son. Y en casi nada más». Verse citada por Olona debe de ser como lo que pasó a Wittgenstein con Carnap cuando publicó 'La construcción lógica del mundo' y reconoció su deuda intelectual con Wittgenstein. «No me importa que un chavalillo me robe las manzanas, pero me molesta que diga que yo se las he dado».

El poema de Peri Rossi me ha recordado a 'Espíritu sagrado', de Chema García Ibarra, y a esa adorable niña delante de sus compañeros en clase: «Lo bueno de tener un hijo subnormal es que no tienes que preocuparte de que te lo roben. Lo malo es que es subnormal».

Y si me dan a elegir entre aprobar o no que una chica de 16 años pueda abortar sin conocimiento paterno, pues dependerá de que sea la chica de 16 años o su madre.