Empresariales, a Cánovas

Que la planificación urbana no es lo fuerte de España, no hace falta recordarlo. Hemos ido creando desde mediados de los cincuenta unas extensiones amorfas ... en nuestras ciudades, de barrios de ladrillo visto y asfalto, que hacen las delicias para los fetichistas de la fealdad, pues haberlos haylos. Lean al periodista Andrés Rubio, que acaba de publicar 'España fea: el caos urbano, el mayor fracaso de la democracia', un libro especialmente recomendable para quienes creemos que la ética viene muchas veces acompañada por una estética adecuada, y viceversa.

Cáceres, joya patrimonial de Extremadura, no se escapa a tan poderoso drama. Si hacemos excepción de su casco histórico, tanto intramuros como extramuros, el resto de la ciudad muchas veces (no siempre, claro) está comprendida por una serie de avenidas y calles de dudoso gusto, hechas a golpe de decreto franquista y sin ton ni son. Pero lo que más llama la atención de la ciudad es la notable ausencia de un mínimo criterio para ordenar su expansión contemporánea. El cénit lo encontramos en la carretera de Trujillo, donde, para menoscabo del centro, se han concentrado la mitad de los servicios que ofrece la capital provincial. Atiendan a la lista: Hospital y Universidad (¡ahí es ná!), prisión, geriátrico, centro de cirugía de mínima invasión, consejerías de la Junta, comandancia de la Guardia Civil, el cuartillo, la Laboral, una residencia de estudiantes, la Facultad de Empresariales y Turismo y, parece ser, el próximo Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético. Todo esto en la misma salida, en la misma vía. Faltaría por trasladar solamente ya el Ayuntamiento, la concatedral y el rosendo. Es normal que cada mañana se formen atascos monumentales en sus accesos, atascos 'catovis' en una urbe pequeña que no debería tenerlos.

¿A qué viene esta obsesión por sacar de la ciudad tal cantidad de infraestructuras y servicios públicos? ¿No estarían mejor muchos de ellos en el centro? La virtud que tenían las ciudades europeas era su carácter compacto, la posibilidad de recorrerlas a pie y de crear tejido social alrededor de un urbanismo humano y armonioso. La fealdad, la expansión sin orden ni concierto y la expulsión al extrarradio de los equipamientos públicos y privados es, sin embargo, la nota dominante en la mayoría de ciudades españolas, que no han sabido integrar bien sus últimas décadas de crecimiento. Que en Cáceres se haya seguido parcialmente este equivocado modelo no quiere decir que no se pueda frenar su continuación y que la ciudad no pueda comenzar a replantearse. Un buen cambio de paradigma sería, por ejemplo, trasladar al centro urbano la Facultad de Empresariales y Turismo, que hoy habita un conjunto de maltrechos barracones sacados del rodaje de 'El puente sobre el río Kwai'. Y qué mejor candidato para renovar la vida urbana de Cáceres con cientos de estudiantes y de profesores que el viejo Hospital Provincial. ¿Se imaginan un Cánovas revitalizado con jóvenes universitarios los días de diario?… Ahí lo dejo.