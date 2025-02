Empleos y cargos públicos

El acceso a los empleos públicos es un derecho fundamental basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos constitucionalmente, en íntima conexión con ... los principios vertebradores de las administraciones públicas de objetividad, servicio al interés general, eficacia y legalidad. El significado de este derecho fundamental procede del momento histórico en el que se abolieron los privilegios del Antiguo Régimen, con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y se implantó la regla general de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley e «igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleo públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus virtudes y talentos».

En España está constitucionalizado desde 1837. Rige el principio 'electivo' para los cargos públicos 'representativos' y el de 'mérito y capacidad' para cargos públicos 'no representativos' que, «sin perjuicio de las críticas que merezca, el sistema de oposiciones ha sido la más importante aportación española al principio de igualdad de oportunidades y a la democracia desde 1812» (Garrido Falla). Durante este tiempo y especialmente en los países de inspiración y cultura administrativa napoleónica, como Francia y España, las élites políticas, económicas y administrativas han gozado de un elevado nivel de integración y responsabilidad en la burocracia. La presencia de esas élites en la burocracia supuso que la cúpula administrativa haya tenido un papel destacado en la elaboración de la cultura política democrática, conformación de liderazgos y ocupación del entramado de cargos políticos, así como en puestos aledaños al sector público, que sirvió de nutriente para las élites del país en general.

Es un sistema que ha funcionado desde hace más de dos siglos, periodo en el que el mundo ha tenido cambios significativos en todos los órdenes, especialmente en el político, económico, cultural, social, cognitivo o tecnológico que, unido a las lecciones aprendidas, permite considerar que los principios indicados han de permanecer inalterables, pero los medios y procedimientos para determinarlos tal vez hayan de ser revisados precisamente para garantizar el cumplimiento real y efectivo de esos principios en el contexto actual.

Los procedimientos que hacen realidad el principio electivo (Ley Electoral General, leyes autonómicas y Ley de Partidos), al igual que los procedimientos reguladores para determinar el mérito y la capacidad para seleccionar cargos públicos no representativos (Estatuto básico del empleado público), demandan una adaptación a las nuevas realidades para un mejor cumplimiento del derecho fundamental de acceso a los cargos públicos, los principios vertebradores de las administraciones públicas, especialmente el de servicio al interés general, así como la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.

En el caso de los cargos 'no representativos', habría que distinguir entre las regulaciones de acceso a los distintos cuerpos funcionariales, derecho considerado por el Tribunal Constitucional (STC 71/1989) como un aspecto de la participación política de los ciudadanos en el sistema democrático y que, en ocasiones, no sin cierta carga peyorativa, los funcionarios son considerados como el 'partido invisible' que no pierde elección alguna. Y la regulación de los nombramientos de órganos superiores y directivos (Ley de Gobierno) en los que descansa la alta función político-administrativa. En esta franja de actividad donde convergen política y burocracia, su cometido es el ejercicio del poder administrativo al máximo nivel con gran especialización en el ejercicio de funciones estratégicas para el Estado, donde se producen fricciones entre los funcionarios más dinámicos, habidos de ejercer responsabilidades más allá de la mera tarea funcionarial, que aportan el bagaje formativo y, en su caso, la experiencia proporcionada por la pertenencia a un determinado cuerpo, con los políticos que aportan la legitimación que les da la designación por el partido que ha formado gobierno. Cuando las circunstancias de formación, experiencia y legitimación concurren, no suele haber problemas, pero cuando alguna de ellas falta, es más débil o tercian intereses corporativos, es cuando surgen ciertos desencuentros que, incluso, pueden llegar a necesitar ser dirimidos en los tribunales.

En base a la experiencia, los éxitos y fracasos, la nueva realidad nacional e internacional, y que algunas disfunciones eventualmente podrían ir en contra de los intereses generales, parece que el modelo administrativo ha de ser mejorado. En esta tarea ya están otros países, el caso más próximo por geografía y cultura jurídico-administrativa es Francia, que hace poco tiempo ha aprobado, a iniciativa de Macron, una profunda reforma de la administración pública que empieza a tener sus efectos, en la que se aborda, entre otras cosas, un acceso general con posteriores especializaciones, descompartimentación corporativa, mayor presencia de los cuerpos superiores en las administraciones territoriales y el siempre sensible tema del reclutamiento y selección, que es un interesante camino digno de exploración y análisis.

En España, aunque no existe debate sobre los principios indicados en la selección de acceso a los cargos públicos, tanto los electivos como los no representativos, sí que se cuestionan los procedimientos previos de inclusión y posicionamiento en listas electorales o los métodos para evaluar mérito y capacidad que, unido a la necesidad de una configuración corporativa más racionalizada, eventualmente está demandando algunos cambios normativos.

Para la alta función político-administrativa, serían deseables sistemas de reclutamiento y designación que amplíen las modalidades necesarias para hacer efectivo el cumplimiento del objetivo de seleccionar a los mejores y los más aptos y, además, incorporen mecanismos que impidan la exclusión de perfiles de máximo nivel y altísima especialización.