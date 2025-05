Cuánto empleo se puede crear en Extremadura? Empleo remunerado, se entiende, porque tanto las necesidades como las capacidades de prestar servicios de las personas en ... edad de trabajar son ilimitadas. Nos referimos, pues, al empleo que se crea cuando el empleador demanda los servicios que realiza el empleado, y le paga por ello. Por eso existe un mercado de trabajo, donde se cruzan la oferta y la demanda, lo que se vende con lo que se compra, lo que se cobra con lo que se paga. En las estadísticas oficiales del mercado laboral la terminología es diferente: se denomina demandante de empleo al que ofrece sus servicios y oferente de empleo al que los demanda.

En Extremadura, según la EPA, se estima en 397.500 el número de personas ocupadas en el primer trimestre de 2022 (último dato), superior en 54.200 al del mismo trimestre de 2002. ¿Son muchos, son pocos? Si nos fijamos en el total de asalariados, se incrementa en 70.200. En el sector privado de la economía regional, son 47.100 más (7.800 hombres y 39.300 mujeres); y en el sector público, 23.100, casi todo empleo femenino (22.700). En resumen, el empleo asalariado femenino ha subido de manera significativa (62.000); en cambio, por el lado masculino apenas varía en 8.200.

Claro que entre unas cifras y otras median miles de contratos laborales, en prolija legislación, como también el empeño y desempeño en la economía sumergida, así como las idas y venidas de quienes trabajan fuera de la región, y, por encima, la evolución de la economía y de la sociedad, sacudidas por tantas transformaciones y saltos adelante. Baste recordar que Internet en el móvil se generalizó a partir de 2010.

Con todo, lo que permanece en la revolución tecnológica, que es tanto como decir en las sucesivas «revoluciones» que jalonan el devenir de la humanidad, desde que alguien aprendió a encender fuego sin quemarse ni quemar todo lo que tenía alrededor, o muchísimo después, cuando alguien inventó la rueda, lo permanente, el principal recurso humano, es la inteligencia de cada uno, instruida y puesta a punto, la capacidad para entender «la lógica de la situación», en inteligente expresión de Karl Popper, el talento y la competencia para atender a las necesidades ilimitadas con la mejor asignación de los recursos disponibles.

Volvemos a nuestro aquí, ahora, en Extremadura. En una economía de mercado, regulada e intervenida (que no es lo mismo, aunque a veces la regulación de las actividades sea intervencionista), el sector privado de la economía no tiene límites para la generación de empleo: a los miles de puestos de trabajo que se van creando (y destruyendo) me remito.

Sean los ejecutivos de grandes corporaciones (en muchas ocasiones privilegiadas por los gobiernos) o los empleados en las tareas más sencillas (donde no siempre están protegidos de un abusivo poder de negoción del empleador; por más legal que sea), hayan adquirido conocimientos científicos superiores o posean algún don innato, como por ejemplo algunos futbolistas o cantantes, lo que hace un trabajador asalariado es ofrecer sus servicios a quienes los demandan y pagan por ellos.

Lo que hace un trabajador por cuenta propia, autónomo o empresario del tamaño que sea, es llevar adelante una actividad que produce bienes y servicios que ofrece en el mercado, que otros demandan, es decir, pagan por ellos. Es importante eso de vender y comprar, y más cobrar y pagar, en operaciones de mercado, colaborativas, o sea, voluntariamente aceptadas, donde las partes tienen libertad de elegir (las restricciones a la libertad en el mercado la dejamos para otra ocasión).

Todos los puestos de trabajo son importantes. En todos los empleos, el trabajador cuenta con su inteligencia, desde el delantero centro (multimillonario asalariado) hasta los que ponen el césped (subcontratados que tiran a duras penas, pongamos por caso, huyendo de cualquier demagogia); desde Einstein (asalariado privilegiado en instituciones de prestigio) hasta los instaladores de cable en el más allá del «metaverso».

Por supuesto, la inteligencia también está en el sector público, en el ejercicio de los poderes públicos para regular las actividades económicas (que pueden favorecer, pero también, legítimamente, restringir), y en la administración pública de los recursos nacionales. En España, el gasto público superó el 50% del PIB en 2020 y 2021. El sector público también crea empleo, pero, a diferencia del sector privado, su crecimiento tiene límites: los créditos consignados en el capítulo de personal de los Presupuestos para pagar las nóminas de los empleados públicos, que prestan «servicios de no mercado».

Así llegamos a la conclusión esbozada en las primeras líneas: la creación de empleo en Extremadura no tiene otro límite que la capacidad de crecimiento de la economía regional, cuya expansión no tiene otra frontera que la capacidad de los que estamos en edad de trabajar para entender la «lógica de la situación», para utilizar nuestro talento en actividades competitivas organizadas en un mercado bien regulado, con buen gobierno económico, a nivel local, autonómico, nacional y europeo.