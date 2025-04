Más empleo y crecimiento

La reducción de las personas en paro –49.260 menos en el mes de mayo– y la afiliación de 200.411 trabajadores más a la ... Seguridad Social, hasta alcanzar el récord de 20,8 millones de cotizantes, es a la vez causa y efecto de un crecimiento económico que las previsiones sitúan ya por encima del 2% al terminar 2023. La novedad de un comportamiento que puede calificarse de histórico es que esta vez fue precedido de un marzo y un abril con un notable aumento de empleos, aunque el pasado mes se situara por debajo de los anteriores mayos. El turismo y la hostelería concentran casi la mitad de las nuevas contrataciones en los tres últimos meses. Aunque el resto de las altas describen un panorama relativamente equilibrado en la otra mitad de la actividad económica. Incluyendo al trabajo relacionado con las nuevas tecnologías y la ciencia.

Las sucesivas crisis continúan dificultando el tránsito hacia un nuevo modelo productivo, al tiempo que lo reclaman. Las expectativas para acabar el año revisando al alza los pronósticos anteriores de crecimiento se basan en la esperada mayor afluencia de turistas extranjeros durante el verano, y en el mantenimiento de la movilidad vacacional interior. Pero no sería un buen indicio para el futuro del país que 2024 repitiese el mismo esquema de reactivación. El recurso a los fondos europeos debería suponer la corrección del patrón de crecimiento. El regreso a la disciplina presupuestaria europea requerirá, de todas las administraciones, primar la inversión pública socialmente rentable respecto al gasto corriente. Aunque no parezca posible que los datos de afiliación a la Seguridad Social continúen subiendo al ritmo de los últimos meses. A no ser que el trabajo disponible siga dividiéndose en contratos cada vez más exiguos. De manera que se incrementen los empleos que no permiten salir de la pobreza.

Mientras España vuelve a los índices económicos anteriores a la pandemia, costará mantener durante más tiempo la tendencia al alza del empleo y el crecimiento. Ni las mejores ni las peores noticias de la economía española se deben exclusiva o fundamentalmente a la acción de gobierno. Pero dado que frente a 2,74 millones de parados persiste una oferta de empleos que no se cubre, hay una disfunción formativa que ha de atajarse para hablar de competitividad por parte del Estado.