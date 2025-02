La emotividad es necesaria, pero...

Comenta Compartir

La nueva ley educativa y el desarrollo de los planes de estudio aprobados por el Gobierno hacen frecuente referencia a las emociones. Se habla del ... desarrollo de la empatía. Es cierto que, si algo no suscita algún tipo de sentimiento como la atracción, la curiosidad, el rechazo o la pasión es difícil aprender. No hay por qué despreciar la educación en inteligencia emocional. La emotividad es necesaria para aprender y hay que educarla. Otra cosa es el emotivismo que absolutiza los sentimientos sin dirigirlos a un contenido objetivo. Las emociones no saben controlarse a sí mismas, hace falta algo que esté fuera para regirlas.

