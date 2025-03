Comenta Compartir

Por una esquela y una emotiva y documentada nota necrológica publicadas hace unos días en HOY conocí la triste noticia del fallecimiento del sacerdote Florentino ... Muñoz, natural de Coria, con el que me unía gran amistad desde niños. Impresionan los numerosos cargos y responsabilidades que afrontó en la diócesis de Coria-Cáceres, desde su condición de canónigo-lectoral de la Concatedral de Santa María. Pero de entre todos ellos me centro en el hecho de que fuera el postulador de la causa de beatificación de Honorio Mª Sánchez Bustamante, canónigo organista de la Catedral de Coria, fallecido en 1965, por lo que se cumple ahora el 60 aniversario de su muerte. Al haber sido seise-cantor de la catedral cauriense recibí de Sánchez Bustamante clases de canto gregoriano, piano y órgano, lo que propició que Florentino Muñoz me incorporara al proceso de su beatificación. El diario HOY me publicó en septiembre de 2024 una reseña sobre ello, junto a la causa de otros venerables sacerdotes extremeños. Durante años don Florentino nos hacía llegar un boletín sobre el proceso. Sin duda que se habrá producido un entrañable encuentro con todos ellos. Descanse en paz Florentino Muñoz, ejemplar sacerdote extremeño.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora