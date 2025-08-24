HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartas al director

Paco Zambrano y Diego Díez

Emilio González Barroso Badajoz

Domingo, 24 de agosto 2025, 23:03

Han fallecido recientemente, con escasos días de distancia, dos ilustres extremeños, ambos naturales de Fuente de Cantos: Paco Zambrano y Diego Díez, mientras disfrutaban en ... la playa con sus respectivas familias. Francisco Zambrano Vázquez, maestro, doctor en Medicina y destacado flamencólogo, impulsor de varias peñas flamencas en Extremadura, defensor y promotor de la reivindicación de los tangos y jaleos como cantes autóctonos de Badajoz. Autor de la extensa y documentada biografía de Porrina de Badajoz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  2. 2 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  3. 3 Tiramisú de limón: receta fácil, refrescante y sin horno
  4. 4

    Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou
  5. 5 Una sandía de 65 kilos y un melón de 24, en el concurso de Villanueva de la Serena
  6. 6

    El arqueólogo de Sierra de Gata que murió cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  7. 7

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  8. 8 Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe
  9. 9 El radar que más multa en Extremadura está en la A-66
  10. 10 Trasladan a Badajoz con una lesión vascular grave al hombre corneado en Guadalupe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Paco Zambrano y Diego Díez