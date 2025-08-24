Han fallecido recientemente, con escasos días de distancia, dos ilustres extremeños, ambos naturales de Fuente de Cantos: Paco Zambrano y Diego Díez, mientras disfrutaban en ... la playa con sus respectivas familias. Francisco Zambrano Vázquez, maestro, doctor en Medicina y destacado flamencólogo, impulsor de varias peñas flamencas en Extremadura, defensor y promotor de la reivindicación de los tangos y jaleos como cantes autóctonos de Badajoz. Autor de la extensa y documentada biografía de Porrina de Badajoz.

Diego Díez García, también maestro, doctor en Filosofía por la Universidad de La Sorbona, director del Instituto Español Cervantes de París, inspector de Enseñanza Primaria, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Extremadura...

Sin duda que las instituciones extremeñas y el Ayuntamiento de Fuente de Cantos les tributarán en su momento el gran homenaje póstumo que ambos se merecen.