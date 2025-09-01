Paco Zambrano
Emilio González Barroso Badajoz
Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:57
No voy a incidir en resaltar los méritos del recientemente fallecido Francico Zambrano Vázquez, puesto que ya han sido reflejados en estas páginas y en ... otros medios de comunicación. Maestro, médico, político y flamencólogo. Tras uno de mis últimos encuentros con él, se me ocurrió sugerir a la directora de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes la posibilidad de que Paco Zambrano también fuera reconocido como tal. Como la Junta ya ha proclamado la designación de las Medallas de Extremadura y solo concede este año tres cuando pueden ser hasta cinco, propongo le sea otorgada a Paco Zambrano a título póstumo.
