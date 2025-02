Alcohol y menores

Comenta Compartir

El diario HOY publicaba el pasado sábado en primera página, con grandes titulares: «Los extremeños son los adolescente españoles que beben más alcohol». Continuaba en ... párrafos destacados: «Los jóvenes de 14 a 18 años de la región lideran el consumo nacional». «Extremadura registra la mayor prevalencia de borracheras de jóvenes». ¡Qué pena que destaquemos en algo tan lamentable! Dónde radica el problema y la solución. ¿Aparte de la consabida diatriba de si depende de la familia y de los educadores, estriba en que no se aplica la legislación vigente, en la que se establece la prohibición de consumo de alcohol en la calle y su venta a menores de 18 años. Se hace la vista gorda, quizá para no perjudicar a los establecimientos que la proporcionan. A ese respecto aporto dos elocuentes anécdotas. Destinado por la Delegación Nacional de la Juventud a permanecer más de tres meses en la ciudad alemana de Stuttgart así como esporádicas visitas a Berlín, Hannover, Munich… para elaborar un amplio informe sobre el comportamiento y actividades en los centros juveniles, en sus «casas de la juventud» solo se permitía el consumo de refrescos y, si acaso, cerveza, para los adultos. Cuando tenía en la mano un botellín se me acercó un joven de casi dos metros de altura, rogándole le permitiera dar un trago, a escondidas. Pensé en ese momento cuantos litros de cerveza y cubatas habría consumido ya un joven español de su edad. Actuando con Coros y Danzas de Badajoz en la Universiada de Edmonton (Canadá) un grupo de españoles residentes seguía nuestras intervenciones. Nos invitaron a una merienda campestre en un parque próximo a la ciudad, con productos españoles. Cuando extraje de una nevera una botella de vino se apresuraron a envolverla con papel de periódicos pues estaba prohibido el consumo al aire libre y había vigilantes que multaban. ¿Algo exagerado? Quizá. Pero peor es contemplar cada noche, en hora avanzada, a centenares de jóvenes consumiendo alcohol en el entorno de los establecimientos que se lo proporcionan ante la inexplicable permisividad de las autoridades.

