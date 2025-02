S.O.S. Casco Antiguo de Badajoz

Hace años, cuando llegó a la alcaldía de Badajoz Miguel Celdrán en 1995, la ciudad estaba enteramente dejada de la mano de Dios, pero sobre todo, su gran y magnífico Casco Histórico. Las calles estaban sucias, muchas casas abandonadas, arruinadas o derruidas, las calles estaban ... llenas de maleantes, quinquis, drogadictos y demás fauna urbana negativa. Con mucho esmero, dedicación, trabajo y responsabilidad empezó a preocuparse por los problemas que acuciaban a esta parte noble de la ciudad y recabó la ayuda necesaria de otras instituciones y del propio ayuntamiento para cambiar y mejorar esa situación. Pidió recursos económicos a la Junta de Extremadura haciéndole ver lo indolente, discriminatoria e injusta que había sido con la ciudad durante los 25 años de gobierno de Ibarra al frente de la Junta. Solicitó fondos a la Unión Europea para mejorar la infraestructuras, dotaciones, recuperación de calles, monumentos, plazas históricas... con los fondos Urbam. Badajoz empezó a cambien: las plazas se arreglaron, las calles mejoraron, la gente empezó a visitar el Casco Antiguo y muchos vecinos empezaron a mudarse a esta parte noble de la ciudad. Se crearon escuelas, centros culturales, museos, plazas donde aparcar y la vigilancia pocilial (con dos comisarías) comenzó a dar seguridad y bienestar a la zona. La gentuza empezó a buscar otros lugares donde ejercer su delictiva actividad y el Casco Antiguo cambió.

Pero los sucesores de Celdrán no tomaron el relevo para continuar esa recuperación y en apenas seis años todo ese trabajo del mejor alcalde de Badajoz se ha venido abajo. Ahora el Casco Antiguo vuelve a estar abandonado; la mala calaña anda por sus calles como pez en el agua, drogatas, okupas y quinquis han hecho de sus calles y casas su cuartel de actuación, sin que nada se haya hecho por evitarlo,i ncluso vienen de otras ciudades por lo barato, fácil y productivo que es hacerse con droga en la ciudad. La indolencia es insoportable. Muchos ciudadanos empiezan a abandonar la zona hacia otros lugares más seguros de Badajoz, los comerciantes tienen miedo ante la impunidad y los robos continuos que se producen a plena luz del día, la gente de bien tiene miedo a subir o a llevar a sus hijos ante el peligro que representa la zona, la presencia policial ha desaparecido (ni rastro de las comisarias).

En el plano urbano la cosa no es mejor: cientos de casas están abandonadas, en ruinas, derruidas o en mal estado sin que nada se haga para evitarlo. La desidia y el abandono es total. Muchas de esas propiedades están en manos de especuladores sin escrúpulos que no invierten nada porque no les interesa hacerlo; encima son protegidos por quienes debieran tomar decisiones contra ellos y perseguirlos. Muchas calles llevan décadas cerradas al tráfico, con casas a punto de derrumbarse, otras arden casi a diario. El abandono es total, mas parece Gaza o Alepo que la ciudad más importante de Extremadura.

No creo que esto se vaya a solucionar porque los problemas están enquistados y el mal gobierno del alcalde actual que no toma medidas, dudo que cambien la situación. Lo último ha sido la paralización de las obras del Campillo, promesa electoral incumplida como tantas otras y que impedirá la recuperación de la zona una vez más. Pero el alcalde de Bajdajoz, Ignacio Gragera, debe tener claro que muchas personas que le auparon al sillón que ahora ocupa le darán la espalda dentro de tres años, no le quepa duda.