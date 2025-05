¿Por qué es irrenunciable el centro ibérico de investigación en Badajoz?

La historia del Centro Ibérico de investigación (antiguo Centro Ibérico de Energías renovables y Eficiencia Energética, Cieree) arranca en noviembre de 2005, en donde los ... gobiernos de Portugal y España, en la Cumbre Ibérica que se celebró en Évora (Portugal), deciden construir un centro de investigación en nanotecnología en Braga, y en la cumbre celebrada en enero de 2008 acordaron igualmente la creación de otro centro de investigación en energías renovables y eficiencia energética en la ciudad de Badajoz (Cieree), financiados ambos por Portugal y España.

El Cieree debía buscar de manera explícita la colaboración con el sector industrial, especialmente en el sector agroalimentario, y estaría enfocado al desarrollo de proyectos de demostración en un área de eficiencia energética y en otra de tecnologías renovables a identificar, con vocación de aprovechar las concordancias con otras iniciativas similares ya existentes.

En las siguientes cumbres Ibéricas no se vuelve a tratar nada sobre el Cieree, aunque estaba previsto que su sede se construyera en los terrenos fronterizos de la Plataforma Logística del Suroeste otro gran proyecto largamente aplazado. El tiempo pasa, y tanto la Junta de Extremadura como el entonces alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, vuelven a reclamar sucesivamente a los gobiernos de España y Portugal el Cieree, lo que de nuevo no es escuchado o no se obtiene respuesta.

Recientemente, ante una misiva del alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, la ministra de Ciencia responde que el antiguo proyecto del Cieree no tuvo continuidad y que no tiene nada que ver con el Centro de Almacenamiento Energético de Cáceres, ni en objetivos científicos, ni en inversiones, es un centro «distinto» y que se le ha cambiado de nombre de «nacional a ibérico» por el gran interés mostrado por nuestro país vecino.

Badajoz es la única ciudad que puede alcanzar en Extremadura un número de habitantes suficientes para ser atractivo internacionalmente, con todos los servicios que requieren los ciudadanos que pudieran venir a invertir y vivir aquí. Al resto de los municipios extremeños le queda una distancia imposible de alcanzar como se ve en todas las estadísticas. Badajoz, ha pasado de estar en la esquina de la provincia y en el borde de la región, a estar centrada si consideramos gran parte del Alentejo con la Eurobec Badajoz-Elvas-Campomaior.

Sin duda en cuanto pase de 200.000 habitantes será motor de desarrollo para toda la región. Visto así, parece un grave error político, la competencia entre las distintas ciudades, favoreciendo por turnos a todas en adjudicación de proyectos cuyos inversores quieren establecerse en Badajoz, dividiendo inversiones para colocar 1/3 en cada sitio, o favoreciendo con comunicaciones allí y no aquí.

Evidentemente habrá que reformular el centro de Badajoz puesto que los objetivos, dado el tiempo transcurrido, han cambiado y su financiación podría hacerse o bien como el de Braga, con participación de los dos gobiernos, o con Fondos Europeos de Recuperación (Nex Generation).

Se ha celebrado, hace poco tiempo una mesa redonda en la sede de la Rseeap, con presencia del secretario general de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad de la Junta de Extremadura y el alcalde de Badajoz, y se llegó a la conclusión de efectuar la citada reformulación y se citaron materias tales como: la agricultura de precisión, la agroenergía, la gestión y economía del agua, la biomasa, la utilización de los biocombustibles y combustibles alternativos como el hidrógeno, para reducir emisiones en la agroindustria, y alguna otra tecnología relacionada con la eficiencia y ahorro energético.

El pasado día 9 de febrero representantes de la junta directiva de la Real Sociedad Extremeña Económica de Amigos del País entregaron en Mérida al consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura un documento en el que se insta a la Junta de Extremadura a que haga suya la petición para la creación de un centro de investigación en la ciudad de Badajoz, petición que fue bien acogida por el consejero.

La Rseeap ha recibido peticiones de los ciudadanos y ha hecho consultas con partidos políticos, entidades públicas y privadas y con la Universidad de Extremadura, que han asumido la petición e incluso el Ayuntamiento de Badajoz ha aprobado una moción por unanimidad de todos los grupos políticos. Nos felicitamos desde la Rseeap de la instalación del Centro Ibérico de Almacenamiento en Cáceres (Ciiae) pero reclamamos otro centro para Badajoz, como se acordó en la cumbre hispano-lusa desde 2005, 18 años de expectativas incumplidas, con la propuesta de que es un centro «distinto». Años en los que incluso el presidente de la Junta de Extremadura nombró director a un conocido experto: Antonio Sá da Costa y uno de los firmantes de este artículo, fue miembro de la comisión para definir objetivos del prometido Cieree en Badajoz. Después de 18 años no se puede instalar en Cáceres sin una explicación honesta a Badajoz y una recompensa similar a Badajoz.

Finalmente indicar que hay dos razones fundamentales por las que es irrenunciables el centro: primero porque fue aprobado para Badajoz y adjudicado en una cumbre ibérica y en segundo lugar, porque un centro de estas características es una garantía y referente para conseguir un desarrollo importante de Extremadura y un impulso para determinadas tecnologías que son punteras en la región, cuando además existen fondos europeos de recuperación para reactivarlo.