El Archivo de Badajoz y La Cocosa

Tengo 61 años, trabajo como técnico en el Archivo Municipal de Badajoz desde hace 15 años, y me he presentado a unas oposiciones para cubrir la plaza de archivero/a, vacante desde hace 12. Celebrado el primer ejercicio tipo test, solamente ha superado la prueba ... un único candidato, con 8,56 puntos. Han sucedido muchos incidentes: renuncian dos presidentes del tribunal calificador; se presentan recusaciones no admitidas; solicita su baja, más tarde, una vocal; se presentan reclamaciones y recursos de alzada; se anulan un 30% de las preguntas de historia por diferentes motivos; intervienen varias asociaciones de archiveros de índole local y nacional, señalando la inadecuación de diversas preguntas y finalmente he obtenido 4,96 puntos, por lo que unas centésimas me privan de aspirar al segundo examen, al negarse el tribunal, entre otras preguntas solicitadas, a anular una pregunta peculiar sobre la villa romana de La Cocosa de Badajoz y nada pertinente para el futuro archivero municipal, puesto que en sus fondos no se encuentra ninguna documentación sobre La Cocosa:

–«¿Cuál es la superficie vallada y delimitada del área de La Cocosa denominada martyrium» [valla de alambre, vulnerable a cambiar de tamaño]. Nada preguntan sobre los hallazgos romanos. La superficie que defiende el tribunal, 1.021 metros cuadrados, la han obtenido de una página web de la Diputación provincial de Badajoz, mientras que la medición real que yo defiendo, obtenida 'in situ', por un perito arquitecto, y que llevaría a su anulación es de 821 metros cuadrados. Todo parece extraño. Han olvidado el trabajo bien hecho y reconocido que se ha llevado a cabo durante los últimos 12 años en el Archivo Municipal de Badajoz.

Cartas a la directora