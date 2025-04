Otro embudo al gas

El operador responsable del tránsito de gas por Ucrania (GTSOU) suspendió ayer el flujo del punto de conexión de Sojranovka y de la estación de ... compresión de Novopskov, ambos al norte de Lugansk, por «causas de fuerza mayor referidas a que se encuentran en una zona bajo control de fuerzas rusas, que operarían allí poniendo en riesgo la tarea desarrollada por la compañía ucraniana y la seguridad de sus trabajadores. Lo que afectaría inicialmente a una tercera parte del gas que recibe la Unión Europea a través de Ucrania –32,6 millones de metros cúbicos diarios– cuando, por su parte, Gazprom ha desatendido «por imposibilidad técnica» el desvío solicitado de ese flujo hacia un nodo de interconexión cercano a Kiev. A las restricciones planteadas por Moscú frente a las sanciones económicas –como el corte de suministro a Polonia y Bulgaria por negarse estos a abonar en rublos la energía rusa– y a las tensiones que sufre el precio del gas convertido en otra arma de guerra se le suma en este caso la imposibilidad material de operar en medio de las hostilidades, incluyendo «extracciones no autorizadas de gas» e «interferencia en los procesos técnicos». El cruce de comunicados entre GTSOU y Gazprom revela además que las compañías concernidas pueden diferir permanentemente en cuanto a criterios y posiciones, que se convierten en factores especulativos que incrementan la incertidumbre general.

La perspectiva de que la guerra en Ucrania se prolongue en el tiempo –y no sólo en el Dombás–, sin descartar la eventualidad de ataques fuera de su territorio, añade un motivo más para que la Unión Europea y cada uno de sus países busque con urgencia alternativas duraderas para la provisión de energía prescindiendo de Rusia. Los centros de inteligencia y análisis de Estados Unidos y Reino Unido coinciden en barajar tal perspectiva como consecuencia de la propia frustración de los planes de invasión de Putin, contemplando escenarios de uso de instrumentos nucleares tácticos. La guerra bien podría continuar hasta el próximo invierno. Por lo que urge optimizar las posibilidades de intercambio de energía en el seno de la UE y entre los países aliados, así como asegurarse la complicidad activa del gobierno de Kiev para que no recurra a «causas de fuerza mayor» de suspensión del transporte de gas más que cuando no haya otro remedio.