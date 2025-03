Embarazoso

A la maternidad es mejor lanzarse sin pensárselo mucho, créeme, porque con demasiada información igual acabamos extinguiéndonos. De todos modos, a mí lo que más me preocupó fue oírte decir que no tenías ni idea de embarazos

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, quiere que las embarazadas oigan el latido del feto para que les entre ... la ternura y decidan no abortar. Ya puestos, Gallardo, y con vistas a tomar una decisión fundamentada, habría que enseñarles también fotos de adolescentes haciendo botellón en un parque, escuchando reguetón guarro, quemando ruedas en un polígono industrial o fumando porros en cualquier instituto. A la maternidad es mejor lanzarse sin pensárselo mucho, créeme, porque con demasiada información igual acabamos extinguiéndonos. De todos modos, a mí lo que más me preocupó fue oírte decir que no tenías ni idea de embarazos.

Sospecho, Gallardo, que tus padres te educaron en los augustos principios del concilio de Trento, de manera que probablemente conozcas mejor los límpidos mandatos del Derecho Canónico que las leyes, un poco cochinotas, de la Biología. Esto puede suponer un problema porque empiezo a temer que tu plan para fomentar la natalidad en Castilla y León consista en realizar rogativas a San Blas y en disponer acogedores nidos de cigüeña en todas las iglesias de la región, a ver si con algo de suerte las que vengan cargaditas de París se detienen en Zamora o en Carrión de los Condes. Eso no funcionará, Gallardo, porque, aunque tal vez te sorprenda, para la procreación humana es necesaria una cierta gimnasia no del todo desagradable. Hazme caso y olvídate de pedirle a Santi el pin parental, que tenemos una urgencia. Estoy convencido de que habrá algún técnico en la Junta que, con la ayuda de un libro con dibujitos, te pueda ir explicando: «Papá pone una semillita en mamá...».

