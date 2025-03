Embajadores de Extremadura

Comenta Compartir

Nuestra Extremadura está acosada por el fuego. He sentido una profunda tristeza y preocupación cuando he visto los vídeos de los incendios. De pequeña, me ... aprendí de memoria, como era lo habitual en aquellos años, los nombres de las comarcas que componían nuestra región, las situábamos en el mapa y conocíamos solo las que estaban más próximas a nuestro pueblo. Con los años, empezamos a viajar y a conocer lugares de España y del extranjero. También descubrimos La Vera, el Jerte, Las Hurdes. Sierra de Gata, Valle de Ambroz y otros lugares que nos fascinaron y que nunca pensamos que los teníamos tan cerca. Ahora hay más publicidad de todos los rincones que se pueden visitar por su belleza de flora, fauna, gastronomía, piscinas naturales, playas con bandera azul y personas que acogen con cariño a todos los visitantes. Siempre que sale el mapa de Extremadura junto a las demás comunidades me encanta verlo, es señorial, con personalidad y una silueta preciosa. Pienso que somos nosotros los que tenemos que ser embajadores de nuestra tierra. ¿Conocemos todos los rincones de Extremadura? 'Cuidémosla!

Cartas a la directora