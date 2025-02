Elucubraciones

Un buen gobierno se manifiesta cuando existe un estado de equilibrio, en el ejercicio del poder político, derivado de la solución de las demandas sociales ... y la capacidad de atender éstas de manera eficaz, estable y legítima. Cuando los dirigentes son incapaces de gestionar se producen las crisis: por no afrontar el descontento y la presión social de los gobernados o porque exista sobrecarga de demandas sociales. La primera puede evolucionar hacia el riesgo de ilegitimidad y la segunda generar ineficacia en la gestión. Y por eso si hablamos de gobernabilidad –fenómenos en proceso y relaciones complejas entre gobernantes y gobernados– solo puede percibirse si gobierno y sociedad determinan ese equilibrio que la debe representar.

Para solventar el crecimiento de las demandas sociales suelen surgir crisis al aumentar a costa de desequilibrios fiscales y por la disminución de la autonomía en la participación social. Y cuando hay una crisis de gestión administrativa, por falta de apoyo político de los ciudadanos, fallan los mecanismos de control que exige todo sistema económico y el gobierno no consigue mantener el necesario nivel de lealtad de las masas. Cierto es que debemos dedicar inversiones para la modernización del Estado, a pesar de saber que alguna de esas apuestas puedan ser de riesgo y podrían terminar fracasando, razón por la que se deberían reevaluar las expectativas sobre algunos aspectos y analizar si tal vez son demasiado optimistas y también valorar qué nivel de ineficacia se podría tolerar, pero convencidos de que, aunque aparezcan tropiezos, no queda más remedio que seguir intentándolo. Entiendo que es una cuestión ideológica pero que no nos debería impedir, como país, encaminarnos hacia ese rumbo que estamos obligados a retomar. Y para dar respuesta, debemos organizarnos y fijar reglas claras, para llevar a cabo, en el tiempo que queda de legislatura, los necesarios cambios de agenda para conseguir que se puedan resolver los problemas de la gente.