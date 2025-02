El caso de Elsa Ruiz y las redes

Comenta Compartir

La cómica Elsa Ruiz ha anunciado que va a ingresar en un hospital psiquiátrico tras un intento de suicidio. Según sus propias palabras, las redes sociales se han convertido en un foco de presión «que no termina de bajar y me ha afectado mucho en ... lo personal y lo emocional». Su caso evidencia que el daño que causan estas redes puede ser incalculable. Y con una total impunidad, ya que los controles por parte de las plataformas son nulos, cuando no se fomenta ese contenido como una forma de mantener enganchados a los usuarios. La reportera de la BBC Marianna Spring, especializada en desinformación, publicó un artículo en octubre de este año tras fabricarse cinco cuentas falsas para actuar como un 'troll', un diseminador de odio. La periodista descubrió que Facebook e Instagram comenzaban a recomendarle contenido contra las mujeres que incluía violencia sexual. De la misma manera, las cuentas a las que denunció por ser el cauce de estos mensajes no fueron cerradas por ninguna de las empresas, pese a que habían prometido hacerlo. Quizás es uno de los lados más siniestros de la red: el odio convertido en un opiáceo para fomentar la adicción.

Opinión HOY