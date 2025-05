Elon y Pedro

Cielos, se viene la invasión de los pelmas. Elon Musk anuncia que los mensajes de Twitter pasarán de un máximo de 280 caracteres a 4. ... 000. Que lo aumentaran a 280 ya fue un error. Decía Dorothy Parker que la brevedad era la esencia de la lencería. Y de Twitter. Ya veo a esos del público que en las conferencias cuando cogen el micrófono dicen que no quieren hacer una pregunta sino una reflexión. A reflexionar en alto a la reflexionería.

A mí una columna de 4.000 caracteres ya me parece demasiado larga, ¿pero un tuit? Vamos, anda. Y sí, estamos hablando de las cosas de Elon Musk como de las cosas de Pedro Sánchez, con la misma pasión. Con la misma frivolidad. Con la misma ligereza. Pero el caso de Twitter sí es ligero. ¿A quién le importa que desaparezca Twitter? O ¿qué necesidad hay de estar en Twitter? Pero al Estado de derecho le he cogido cariño. No sé, a la separación de poderes, a las leyes justas… Llámenme romántica, llámenme facha.