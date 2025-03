Comenta Compartir

Hace mucho que no escribo reseñas de libros. Pero me han animado a volver a esta buena práctica para fomentar la lectura. El libro en ... cuestión por cierto no es una novedad pero se cita muy a menudo en distintos ámbitos de la sociedad y ya es un clásico; puede interesar a cualquiera que se preocupa por el estado de las cosas: 'Elogio de la lentitud' (2004), del canadiense Carl Honoré, nacido en el 1967.

¿Cuántas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo? Aunque cuando Dios hizo el tiempo lo hizo en abundancia, en los tiempos modernos ha llegado a ser un bien escaso, «el tiempo es oro» –como dicen los americanos–, y la aceleración se ha convertido en nuestra segunda naturaleza, todo lo queremos hacer más rápido para ahorrar tiempo y hacer cada vez más cosas: es una actitud que se refuerza todos los días. En estos tiempos ajetreados todo es una carrera contra reloj. El reloj manda. Si antes el hombre medía el tiempo, ahora es el tiempo el que mide al hombre. La máquina es el nuevo modelo de vida que trastorna nuestros hábitos, invade la intimidad de nuestros hogares y es responsable de muchas incomodidades y enfermedades como la indigestión, la irritabilidad y la depresión. La fatiga sólo es un síntoma entre otros. Ser lento significa que uno controla los ritmos de su vida; sabe cuándo hay que actuar con rapidez y cuando hay que pensar Frente al culto que en todo el mundo se rinde a la velocidad el libro 'Elogio de la lentitud' aboga por un estilo de vida menos apresurado, más respetuoso con el cuerpo y la mente y con los demás. No es una declaración de guerra a los mercaderes de la celeridad. Ser lento significa que uno controla los ritmos de su vida; sabe cuándo hay que actuar con rapidez y cuando hay que pensar. Se trata de establecer nuestro propio ritmo. La velocidad, sin duda, ha aportado muchas cosas buenas, pero también tiene efectos deshumanizadores. La vida requiere momentos de esfuerzo intenso y ritmo apresurado, pero también necesita una pausa de vez en cuando, un momento sabático, para determinar el rumbo que estamos siguiendo, la rapidez con que queremos llegar a nuestro destino, y por qué queremos ir ahí. La lentitud puede ser hermosa. En este mundo cínico y secular, con una cultura hiperactiva en la que premia la rapidez y en que la humanidad desarrolla una relación neurótica con el tiempo no faltan voces que claman en el desierto como por ejemplo Thích Nhất Hạnh (1926-2022), famoso monje budista vietnamita que propagó el mindfulness: «Hay que tomarse tiempo para vivir de una manera más profunda». Ciertas cosas no pueden o no deberían acelerarse. Requieren tiempo. Es fácil identificar una vida apresurada: andar atareado, controlando, agresivo, analítico, estresado, superficial, impaciente y activo; es decir la cantidad prima sobre la calidad. Contrasta con la vida más lenta, serena, receptiva, silenciosa, intuitiva, pausada, paciente y reflexiva. Curiosa paradoja: la lentitud no siempre significa ser lento. En el trabajo, realizar una tarea con lentitud muchas veces produce unos resultados más eficientes y también más rápidos. Y en el trato con los demás, la lentitud es absolutamente necesaria para establecer unas relaciones verdaderas y significativas que no se rompan con el tiempo, sino que duren. Estamos inmersos en el mundo de la prisa. Como dice Klaus Schwab, fundador y presidente del Foro Económico Mundial: «Estamos pasando de un mundo donde el grande se come al pequeño a un mundo donde los rápidos se comen a los lentos». Parece que existimos para la economía, cuando debería ser a la inversa. En el pasado, el hombre ha ocupado el primer lugar. En el futuro, el «sistema» ocupará el primer lugar, como dice Frederick Taylor (1856-1915), padre de las consultoras de empresas. Pero en este contexto hay que recordar que la evolución opera sobre el principio de la supervivencia de los más aptos, no de los más rápidos. Decidirse por abandonar la cultura de la velocidad supone, como dice el autor del libro, dar un salto en el vacío especialmente cuando te sientas solo y sospechas que podrías estar equivocado y que todos los demás tienen razón. Pero saber que muchas otras personas piensan lo mismo y que actúan de forma más coherente da mucho ánimo. El grueso del libro contiene observaciones y reflexiones sobre la alimentación, las ciudades y su desarrollo, distintas formas de pensar, la medicina y la curación de las enfermedades, la familia y la pareja, el trabajo y el ocio, y no faltan referencias a la educación: el «Slow Schooling» que fomenta la lentitud en la actividad docente y en el aprendizaje. Total, un libro que es un compendio de ideas y buenas practicas que deberían leer todos los que están preocupados con la marcha de las cosas, que saben que no van bien y que necesitan una mejora sustancial que parte de la base de nuestros planteamientos. Un libro que se lee con provecho, que enriquece tanto en el plano profesional como en el personal.

