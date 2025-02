Eliminar el estudio del español es un error irreparable

Algunos políticos están decididos a erradicar un idioma mayoritario a pesar de lo dispuesto en una decisión judicial. Según los datos fiables hay 7.000 lenguas en el mundo, el español es la lengua materna de miles de niños, patrimonio de seiscientos millones de personas ... y poder conocer las obras de lectura y teatro que se han escrito en este idioma es sumamente valioso. Los que se niegan a cumplir una sentencia que ordena la enseñanza en un porcentaje limitado deben saber y saben que eliminar el estudio de un idioma perjudica a la clase social menos favorecida que son los que sufren estas limitaciones por su falta de medios para resistir. El poder judicial ha dictado sentencia ante la actitud de un grupo humano que no acepta una resolución que establecía el equilibrio de la comunicación entre vecinos, que siempre ha tenido naturalidad en la convivencia buscando el respeto de los que se expresan de forma diferente.

Los complejos de superioridad de ciertos grupos sociales son elucubraciones que conducen al ostracismo civil. La eliminación de fronteras ha procurado grandes ventajas. No hay más que recordar las que se han conseguido en la Unión Europea proporcionando más de sesenta años de paz y prosperidad, después de dos terribles guerras devastadoras. Se han acercado los países que mantienen gran comunicación y normas comunes para la armonía de la convivencia pacífica. Se reconocen 24 lenguas en Europa si bien gran parte de los ciudadanos pueden expresarse en español, francés o inglés. Hubo un intento de crear 'ex novo' un idioma que llamaron esperanto pero no tuvo acogida.

Los que mantienen el segregacionismo lingüístico siguen con la idea de que los protagonistas poseen ciertas características superiores respecto a los demás. Son singulares y no desean colaborar con otros estados que consideran menos preparados. Tienen un lenguaje propio en el que quieren educarse sin admitir expansiones. Un error que anula la educación universal. En el Génesis se expusieron los estragos de la torre de Babel que fue un castigo para destruir la comunicación interpersonal impidiendo la continuación de los que realizaban la obra que no pudieron entenderse. Un ejemplo que en verdad es un gran castigo que alejó a las personas.

Karl Marx utilizó una frase que se ha repetido con mucha frecuencia: «El nacionalismo es un sistema que inventó la burguesía para dividir al proletariado». Puede ser exagerada esta afirmación como han demostrado otros grandes pensadores, pero en realidad lo que importa es poner en evidencia las terribles consecuencias del dogmatismo y las construcciones sociales restrictivas que perjudican las relaciones humanas. Crean «circunscripciones geográficas» artificiales que se alimentan de historias pasadas con las que se pretende inventar una comunidad imaginaria, «natural» con derecho a proclamar su peculiaridad defendiendo un idioma propio muy bello pero de limitada extensión. Por otra parte se trata de inventar una historia, unos antecedentes, «encontrando» fundadores ilustres, victorias ganadas. Hay grupos que se empeñan en defender su ostracismo. Inventan diferencias absurdas y antagonismos inexistentes que solo llevan, en definitiva al ataque, incluso violento, contra los que no aceptan sus postulados.

Lo cierto es que quien quiera bien a un pueblo debe velar por hacer que sea mejor y ello se consigue ampliando las miradas hacia fuera, conociendo otras lenguas, otras culturas perfectamente compatibles, una actitud que, sin duda, enriquece.

Hay que ser escépticos con los dogmas que agrietan, limitan el sentido abierto de todos los pueblos No pueden olvidarse del sistema nacionalista que fue defendido por los filósofos Herder y Fichte, doctrina que ha dado tristes resultados en la reciente historia.

Conocer muchas lenguas es un patrimonio extraordinario. Eliminar el estudio de alguna de ellas perjudica a las clases más vulnerables. Las familias poderosas pueden educar a sus hijos en el idioma que crean más práctico y con más amplia comunicación. La prueba es que eligen para sus hijos colegios incluso trilingües. Por otra parte, incumplir las decisiones judiciales es un grave ataque a la separación de poderes y por tanto a la libertad de un pueblo, que tiene terribles consecuencias.