Envejecer a discreción

Desde que se abrió la inscripción para una nueva temporada del programa televisivo 'Gran hermano' se han apuntado unas 95.000 personas. Soy de letras y me da pereza calcular el porcentaje de gente entre 18 y 60 años que ha hecho cola para optar ... a una plaza en el famoso 'reality', pero me parecen muchísimos. El casting acaba de comenzar y según me cuentan el perfil más representado corresponde a aquellos que creen firmemente que deben mostrar algo a la humanidad. Sea lo que sea, no creo que ninguno de los candidatos declare que lo que en realidad les interesa es ser 'famoso'.

Hace unos años, cuando se le preguntaba a un niño qué quería ser de mayor, nombraba varias profesiones que contenían sueños. Ser famoso, tener seguidores en las redes sociales es imprescindible para ganar un 'reality'. Los requisitos para alcanzar la fama nada tienen que ver con un recorrido vital hacia un destino. No hace falta ni haber conseguido la enseñanza básica, únicamente se requiere ambición, un morro que te lo pisas y no dar un palo al agua. Todo esto viene a cuento por el relevante descubrimiento de un anticuerpo que retarda o detiene el envejecimiento y que tan solo se ha probado en ratones, pero apunta maneras para ser eficaz en humanos. Los que lo han descubierto han metido horas en bibliotecas, laboratorios, empresas farmacéuticas y probablemente nunca se sepan los nombres del equipo que ha encontrado la vida eterna. Lo que irá de boca en boca será el nombre comercial de esa sencilla inyección mensual que nos prolongará la vida un 25% y lo mejor, sin enfermedades. Yo –me parece actuar en otro plató– he pensado en que si los insustanciales con los que una se topa a diario no envejecen la cosa va a ponerse muy difícil. Quizás todas estas cuitas asociadas a nuestra permanencia en la Tierra se mitiguen o curen, eso sería extraordinario, pero no sé qué haremos con una población que mete horas en el gimnasio y es incapaz de retener información más allá de 30 líneas. Debo reconocer que la ciencia ficción es un género que empieza a dar muestras de extinción. Caminamos a toda prisa hacia una avenida de clones longevos que aletean unas pestañas como escobones para seducir a un género más neutro que nunca con amistades virtuales vigiladas por drones. Ya sé que exagero, pero me supera esta ensalada humana que descubre la longevidad y al mismo tiempo se mata en conflictos patrióticos o se ahoga en los mares sin permiso para pisar la tierra prometida. Tengo que consultar los algoritmos…

