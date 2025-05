Soy muy consciente de que el reciclaje es algo a tener en cuenta, no solo al desechar, sino también al adquirir. Y en este apartado ... se incluyen las palabras, la puesta a punto tecnológica, física, la fluctuación emocional… La abundancia de vocablos nuevos o con acepciones distintas es tan abundante que si el asunto no fuera tan peligroso podría ser hasta divertido.

Las pitonisas, esos oráculos que en lugar de instalarse en Delfos están en los barrios de las ciudades, han sido las reinas del reciclaje emocional. Estas mujeres que daban alivio a la zozobra y resignación a las revoluciones no hechas aconsejaban ser prudentes a las mujeres que querían separarse, les advertían de que quedarse con el culo al aire no era buena idea, y de que ir sisando unas pesetas en la compra les proporcionaría ahorros si las cosas iban mal dadas.

La adivinación se ha empoderado y ahora el tarot está más por la labor del 'ahí te quedas'. Pasmada me quedé cuando, hace una semana, me dieron un papelito a la salida del metro en el que, con un par, un pitoniso (no sé cómo llamarlo), que en esto también había discriminación, se anunciaba como experto en inteligencia artificial. El despliegue de oferta era como para caminar sin mirar y darte contra una farola. Guardé la propuesta en el bolsillo de mi abrigo.

Dedicándome a lo que me dedico, ando calculando el tiempo en que se tardará en crear una empresa de escritores y periodistas virtuales. En Mayo del 68, los jóvenes que tomaron la Sorbona y las calles de París se dedicaron, entre otras cosas, a hacer pintadas en las paredes. Yo coleccioné aquellas frases sugerentes, surrealistas y precursoras. Me gustaba la de 'Busca la playa debajo de los adoquines' y también la que decía 'Sed realistas, pedid lo imposible'. Esta última invitaba a soñar con intensidad para conducir la realidad a terrenos utópicos que advertían de que lo imposible no existía exactamente, sino que aún no era posible o no había sido descubierto.

El pitoniso, quizás por ser hombre y no tener tan desarrollada la intuición, los recursos que han necesitado para sobrevivir las mujeres, había escogido la tecnología, lo preciso. El experto se había buscado la vida ofreciendo predicción «exacta» del destino, búsqueda de desaparecidos, detección de traumas, redacción de 'best sellers' y lo mejor… búsqueda de la pareja perfecta. La primera consulta era gratis y la segunda costaba 100 euros, es decir, lo mismo que un psicoanalista. Toco el papelito con las yemas de mis dedos cuando camino por la calle mientras memorizo las citas de Mayo del 68. 'Sé realista, pide lo imposible'.