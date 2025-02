A un año de elegir alcalde

Falta poco menos de un año para finalizar una legislatura que en todas las administraciones, y el Ayuntamiento de Cáceres no es una excepción, ha ... estado absolutamente marcada por una pandemia que no nos acabamos de quitar de encima. Tras la tregua del verano llegará de manera inevitable el inicio de una campaña electoral que, como sabemos, en la práctica comienza muchos meses antes del día que toca depositar la papeleta en la urna, el 28 de mayo de 2023, sobre todo cuando los comicios son tan reñidos como se prevé que lo sean en la ciudad de Cáceres.

Entre quienes se entretienen especulando con estas cosas tenemos a los que pronostican que Salaya no tiene nada que hacer en una ciudad que tradicionalmente vota conservador frente a un PP, liderado por Rafael Mateos, que se ha quitado de encima el lastre de Ciudadanos y la sangría de votos que le provocaba. En cambio, otros creen que el alcalde socialista cuenta con muchas opciones de seguir porque ha sabido ganarse el respeto de los cacereños que antes le miraban por encima del hombro por su juventud e inexperiencia, y también la confianza de su propio partido, que no las tenía todas consigo cuando Salaya se impuso en las primarias. «Está siendo mejor alcalde que candidato», decía hace poco en la intimidad un alto responsable del PSOE extremeño.

Todo esto está bien como distracción, pero lo cierto es que son muchas las variables que van a influir en lo que ocurra dentro de 11 meses. Para empezar, aparte de Salaya y Mateos se desconoce quiénes serán los cabezas de lista de los demás partidos. La caída de Ciudadanos es previsible, pero no qué respaldo tendrá Vox en un electorado como el cacereño al que no le van los extremismos. No se sabe con qué formato y con qué rostros concurrirá el sector a la izquierda del PSOE que ahora representa Unidas Podemos, ni si la propuesta localista que encabeza Cáceres Viva con Francisco Alcántara calará lo suficiente como para obtener representación.

Influirá sin duda la posición que adopten los candidatos en temas de gran relevancia social para Cáceres como la mina de litio, pero también asuntos globales como si se materializa o no la amenazada de recesión económica después del verano como consecuencia de la inflación y de la crisis de suministros que está provocado la guerra de Ucrania. Parecen asuntos ajenos a la política local, pero no lo son porque la actividad económica afecta al empleo, a los salarios, a los precios..., en definitiva, a la percepción que tenemos sobre cómo nos van y nos van a ir las cosas, que es lo que al final lleva a ese porcentaje de indecisos que deciden todas las elecciones a decantarse por una opción o por la contraria.