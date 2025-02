Comenta Compartir

Tengo la impresión, en este junio recién acabado, de llevar mucho verano recorrido, y julio no ha hecho más que comenzar; quizá sea por la ... súper ola de calor que ha quedado ya inscrita en la historia meteorológica. Acontecimientos y circunstancias diversos me han llevado, y no por obligación, a coger el coche y hacer kilómetros, carretera arriba carretera abajo. El caso es que a este recién estrenado verano del 22 ya le he exprimido mucho jugo, el séptimo mes está en pañales y a mí me parece que rozamos la canícula.

Y la casuística ha sido tan variada desde un acto literario hasta una boda. Boda, sí, y además por la iglesia, y además con un cura que sabía hablar y lo hacía como los ángeles, y además en una ceremonia marcada por el antes y el después de la interpretación del tema de Los Chunguitos, 'Me quedo contigo', rompiendo la misa por la mitad. Una guitarra y una voz femenina, grave, aflamencada y sentida, hicieron magia en una ermita perdida en los Picos de Europa, y nos pusieron a los asistentes, creo, los pelos de punta. «Si me das a elegir…». Fantástica elección para darse el «sí, quiero», y nunca el dicho como anillo al dedo encajó mejor en el momento de los votos matrimoniales que sellan el compromiso, «en la riqueza y en la pobreza». …entre tú y la riqueza… Muchos artistas y cantantes han versionado la canción, por ejemplo Manu Chao, único combinando músicas, del rock a la rumba y de la salsa al hip-hop, y cuyas letras, fáciles a simple vista, explican el mundo; una de las últimas ha sido Rosalía, que no dudó cuando le propusieron brindar un tributo al cine, con 'una canción de cine', para la gala de los premios Goya. La catalana eligió la película 'Deprisa, deprisa', de Carlos Saura, quien había elegido el tema de Los Chunguitos para la magistral escena final. La fatalidad se masca en esta película de quinquis, y la canción es la pieza perfecta, esa rumba tenía que ser, que inmortaliza y graba en la mente la escena final: la cámara recorriendo despacio el cuerpo inmóvil de Pablo, y la vida escapándose por su garganta; cesan los estertores y suenan los primeros acordes de la canción. También el malogrado Antonio Vega cantó su propia versión con un toque pop, y su inconfundible voz al límite, como si se fuera a romper antes de acabar, como él. Todas las versiones que he escuchado me erizan el vello, flamenca, pop o agitanada. La que escuché en mitad de la boda me emocionó aún más. Inolvidable el momento en que la voz sonó entre los muros de piedra. Como si hubiéramos estado en un concierto, en un teatro o en la ópera, aplaudimos emocionados y agradecidos por esos minutos de magia inesperada. «…con esa grandeza que lleva consigo…». Para deleite de familiares y amigos, después de la tarta y antes del baile, la hermana del novio se arrancó de nuevo con Los Chunguitos. «…ay, amor, me quedo contigo».

