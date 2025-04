Elegía por Felicísimo

Comenta Compartir

Felicísimo López Marañón, esposo, padre, abuelo, bisabuelo y hermano, nació el 6 de agosto de 1920 en Bedón, Merindad de Sotoscueva (Burgos) y falleció a ... los 101 años el pasado 15 de abril, Viernes Santo, en Badajoz. Mi padre no era perfecto, nadie lo es. Como hija, siempre he pensado que he aprendido más de los defectos y errores de mi padre, intentando no repetirlos, que de sus virtudes, que me resultan inalcanzables, aunque me justifico diciendo que sigo intentando ser fiel a sus principios y valores, a su rigor, a su afán por aprender y mejorar, a su coraje, a su férrea voluntad, a su fortaleza mental y física, a su amor a la vida, a la naturaleza y a la familia que creó con su esposa, María Inés. Mi padre fue el río caudaloso del que habla Jorge Manrique, poeta escogido por mis hijos para despedirse de su abuelo. Mi madre era y es un río pequeño de caudal inagotable como nuestras vidas, «ríos que van a dar al mar, que es el morir».

Cartas a la directora