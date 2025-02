Año de elecciones, votos y tensiones

Estamos ya inmersos en el inicio del nuevo curso político. Marcado este por una emergente situación de inestabilidad económica en toda Europa y acrecentada en ... España como indican todos los datos, y cuyo culmen se centrará en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023, si el gobierno de Sánchez no adelanta comicios nacionales, si es capaz de mantener el apoyo de sus socios de la extrema izquierda y de los nacionalismo vasco y catalán.

En este escenario de incertidumbre económica tanto para familias como para empresas, nos encontramos con una España cada vez más dividida en lo político, porque por un lado Pedro Sánchez y sus socios más extremos intentarán mantenerse en el poder a toda costa y cueste lo que cueste, y por otro Alberto Núñez Feijóo intentará unificar todo el voto que se encuentre a la derecha de Sánchez, incluyendo votantes decepcionados con el Presidente del Gobierno y que en las últimas elecciones le dieron su confianza.

A nivel autonómico en Extremadura la situación no difiere mucho de la nacional. Nos encontramos por un lado a un Guillermo Fernández Vara, que según los suyos tiene su mayor aval electoral en la confianza que genera en el electorado por sus muchos años de experiencia en el Gobierno, y muy pegado a las políticas de Sánchez. Y por otro tenemos al Partido Popular recién renovado, que con María Guardiola como presidenta y candidata a la cabeza, buscarán volver a ilusionar al electorado de centro derecha y derecha de Extremadura en un proyecto de regeneración política y de renovadas ilusiones por el futuro, pero sin la experiencia acumulada de un Vara «cansado y desgastado», según palabras de la presidenta popular, lo que pudiera ser para ella su mejor aval, ante una sociedad harta de políticos clásicos y que ofrecen siempre lo mismo.

Y finalmente, son cientos los ayuntamientos que van a ser renovados el último domingo de mayo. Alcaldes y alcaldesas que serán evaluados por sus ciudadanos en unas urnas que dictarán un veredicto, capaces de modifican corporaciones locales y de hacer que alcaldes repitan en sus puestos, o que su lugar lo ocupen otros, para dirigir sus pueblos y ciudades. El ciudadano es el tiene la última palabra, el vecino es quién ha de manifestar su voluntad en forma de voto, y participar así de la vida democrática que afortunadamente nos ha tocado vivir. Tenemos la oportunidad que en otros tiempos era impensable, y es que desde nuestra humilde posición, condición, creencia y clase social, podemos quitar y poner alcaldes, y modificar así el escenario político en función de nuestra voluntad mayoritaria.

Hay municipios que en cuarenta años de democracia no han ejercido nunca el beneficio que otorga la libertad de sufragio universal, y que nunca han visto fuera del sillón de la alcaldía sino alcaldes de un mismo signo político. La idiosincrasia de cada pueblo o ciudad difiere una de la de otros, por eso cada uno de estos municipios es objeto de una reflexión política más profunda, pero cuando un pueblo por sistema vota siempre a un mismo partido, y en cuarenta años no ha sido capaz de evolucionar hacia el cambio, una o varias veces, la calidad democrática sin duda ahí está resentida.

Y se resiente porque si la potestad de poner y quitar a nuestros dirigentes la tiene el pueblo, este no puede votar por sistema siempre a un mismo partido como si de un hincha de un equipo de fútbol se tratara. El ciudadano ha de ser crítico y saber valorar la gestión ejercida durante la legislatura, y discernir qué opción política representa mejor los intereses ciudadanos. Porque si un pueblo vota por sistema a un partido político, independientemente de cómo haya ejercido su mandato, no será el pueblo quién elija al alcalde y su corporación, sino que se reducirá a la elección en el propio partido, y dicho así muy democrático no suena, y el pueblo solo ejercerá, en ese caso, de comparsa del partido turno el día de la jornada electoral.

Pues con esto, teniendo en cuenta que en esta legislatura también se valorará y mucho, la gestión política frente a la pandemia, y ante los retos de un futuro incierto e inquietante, se inicia un curso político de votos y tensiones. Votos que serán la voluntad manifiesta de un pueblo y reflejo de lo que realmente esta sociedad quiere para el futuro más inmediato. Y tensión en los partidos políticos y en sus representantes, porque serán sometidos a examen electoral, unos dejarán o seguirán en sus escaños, y otros tendrán la oportunidad de saltar al ruedo político para poder demostrar que son mejores que los anteriores, pero todos ellos tendrán la obligación de demostrar a los ciudadanos que gracias a la política no todo está perdido.