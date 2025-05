¿Importan los 'números uno'?'

A ocho meses de que se celebren las elecciones, los partidos en Badajoz no desvelan quiénes serán sus candidatos. Ni siquiera el PSOE, que ganó ... con Ricardo Cabezas en 2019, le ha confirmado como número uno. El resto también anda entre la provisionalidad del PP, con Antonio Cavacasillas pendiente de que Madrid le ratifique, y la incógnita del resto.

Da la sensación de que los partidos han dejado de tener la premisa de que el candidato a alcalde es importante. Que no ponen empeño en buscar a alguien con carisma, ni con un nombre conocido ni avalado por el éxito profesional. Sino que fían toda esperanza al desarrollo de su política nacional en tiempos de redes sociales y rapidez informativa. A las filias y las fobias de los votantes, a la polarización de la sociedad española y a la capacidad de atracción de sus 'números uno' nacionales.

Puede que este fuera uno de los motivos por los que el PP precipitó la crisis para cambiar de líder en primavera. Que optara por Feijóo como alguien con más solvencia que Casado de cara al carrusel electoral que comenzó en Andalucía. Sería un cambio no solo para poner orden dentro del partido, sino para cambiar de cartel de cara a las municipales y autonómicas de 2023. Solo hay que ver la atención que ha despertado esta semana su duelo con Pedro Sánchez en el Senado para comprobar el interés que despierta el líder del PP y la intención de los populares de que arrastre a todos los demás. De ahí que retrasen el nombramiento de los candidatos, como ocurre con Antonio Cavacasillas en Badajoz. Parece que tiene el apoyo de los dos presidentes provinciales y de la nueva jefa regional, María Guardiola. Pero siguen sin confirmarle como número uno.

Esa sensación de confiar su alcaldable a la ola nacional no solo emana del PP. Vox ni está ni se le espera en Badajoz. Los de Abascal no permiten que nadie luzca como portavoz local. Ya lo hicieron en 2019, cuando dejaron que todo el mundo pensara que el pacense Marcelo Amarilla iba a ser el número uno para, en el tiempo de descuento, ponerle por delante a Alejandro Vélez. La relación de este recién llegado con la formación terminó fatal. Se marchó del partido, se quedó con el acta de concejal y le quitó el altavoz que habían conseguido en el Ayuntamiento. Los pacenses que piensen en Vox para votar en las municipales no saben ni quién les representa en la ciudad ni qué opinan de los asuntos de Badajoz. Ahora hay un grupo de trabajo en la ciudad, con el abogado Javier Bravo al frente, pero da la sensación de que no le dejan figurar. Sea finalmente este u otra persona quien encabece la lista, de momento no se sabe nada.

Algo similar ocurre en Podemos, aunque su método de selección sea opuesto. Vox se encomienda el dedazo y los morados esperan primarias. De momento, tampoco se sabe si con más de una candidatura. Sí la hubo hace cuatro años, cuando Podemos pasó de tres concejales en 2015 a una en 2019. Quizás porque Remigio Cordero arrastró hace siete años a una izquierda acomodada en la ciudad que no se sintió identificada con Erika Cadenas, que representa más el sentir del 15-M. Erika Cadenas se ha demostrado en estos tres años como una mujer con capacidad de defender sus propuestas. Pero ni aun así está claro que vaya a ser la elegida.

Si Cs confía en su tirón nacional, ya puede Ignacio Gragera ir despejando el despacho. Las elecciones andaluzas confirmaron la agonía de un partido en el que solo unos cuantos resisten como en el barco de Chanquete.

Gragera está entre los últimos. El hoy alcalde siempre defiende que se quedará en Cs, aunque esta primavera se oyeron comentarios de creación de un partido local que no terminan de confirmarse. Si es así, que haga también el petate. No ha habido ninguna formación local que lograra entrar en el salón de plenos pacense. Obtener la alcaldía es aún más complicado.

Badajoz Adelante consiguió un edil en 2019 durante unas horas, hasta que llegó el voto de los pacenses en el exterior y el PSOE sumó unas papeletas que terminaron por darle el concejal número 12. Badajoz Adelante quiere repetir en las urnas, pero tampoco ha señalado a su número uno. Ni Antonio Manzano ha aclarado si quiere volver a medirse en las urnas ni el partido ha informado de un proceso para buscarle sustituto.

En los últimos años hemos aprendido que la política se desarrolla cada vez más rápida y las polémicas duran hasta que surge otra. En consecuencia, los partidos viven al salto de la mata y sus tiempos han cambiado. Pero da la impresión de que también han modificado los criterios para elegir a las personas de sus candidaturas en los ayuntamientos, que ahora dan menos importancia a quién les represente en las ciudades y más responsabilidad si cabe a los protagonistas nacionales.

Todo esto ocurre cuando parte de la ciudadanía reclama calma y solvencia para encomendarle los asuntos públicos. La preocupación que causa la incertidumbre económica requiere de gente que genere confianza para la gestión pública. También en el Ayuntamiento de Badajoz.