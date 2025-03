El pan nuestro y otras cosas

Comenta Compartir

El domingo fui a por el pan a una tienda de barrio, de las de toda la vida, de esas que tienes confianza con el ... que la regenta y la compra conlleva un momento de conversación. Me sorprendí al ver las estanterías ya vacías... Pensé que la gente había madrugado mucho, pero al mirar la hora y ver que eran las diez me di cuenta de que esa no podía ser la razón.

–¿Cómo se ha terminado tan pronto el pan hoy? –pregunté. –Es que los domingos ya no me lo traen. –¿Por qué? –El pan viene de fuera y las ganancias están muy ajustadas. A la subida de la luz para la fabricación, la de las materias primas y el gasoil de la furgoneta que nos lo reparte, se suma que los trabajadores ganan el doble los días de fiesta, así que el dueño ha decidido dar descanso a los empleados el domingo –fue la explicación. El asunto puede parecer baladí, pero nos puede dar una idea de cómo están las cosas y cómo pueden llegar a ponerse si esto no se para. Hasta que llegó la pandemia, nuestra generación estaba acostumbrada a tener de todo, a ver las estanterías llenas, incluso a desperdiciar comida con la consiguiente reprimenda de los mayores que vivieron la posguerra y nos alertaban de que ojalá no tengamos que acordarnos de la comida que estamos desperdiciando. No sé si de esta saldremos mejores, como se decía durante el confinamiento, pero esto de encadenar tantas excepciones a lo que siempre hemos tenido por normal produce un poco de vértigo.

