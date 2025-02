«Yo no he sido», eso es lo que de pequeños solíamos decir cuando nos sorprendían nuestros mayores en alguna travesura, pero cuando esa es ... la actitud recurrente de un adulto que es incapaz de reconocer sus errores y además resulta que se trata del presidente del Gobierno de la nación, es inadmisible. Él no ha sido el responsable de nada, y por eso en ningún momento de su mandato ha levantado la mano entonando el «mea culpa» de lo que en este país ocurre.

Nunca se lamentó por no hacer las cosas adecuadamente. Cuando la covid estalló y España comenzó a morir ni Sánchez ni sus compañeras que salieron a la calle a gritar el 8-M de 2020 pidieron perdón. Él y su gente no han sido responsables de nada. Ni de la gestión de la pandemia ni lo que ello ha conllevado... porque obedece al momento que vivimos. Convencido de su discurso y poseído por su ego, se permite criticar a los que no le apoyan... arropado de la desvergüenza e indignidad que le caracterizan. Tampoco él tiene nada que ver con la subida de la luz, el gas, la gasolina, la cesta de la compra... eso se debe a Putin y su guerra, de la que, por cierto, no observo presencia socialista y podemita en las calles y plazas de este país, al modo de los tiempos de la guerra de Irak, para llamar a Putin por el nombre que merece: dictador comunista, marxista y leninista.

Él no ha sido y se ofende porque le llaman el hombre de las mil coartadas. Tiene la piel muy fina desde que calza y viste en la Moncloa, donde no tiene que preocuparse por lo que queda de este país que ya va en caída mortal. En el palacio que conquistó y generosamente le pagamos los españoles no asusta ninguna factura, ningún impuesto, ni la gasolina, ni el gas, ni la luz. Y ahora se despacha con que la bajada de estos precios lo demora a una reunión con Europa el 29 de marzo... ¿cree que España está para demoras? Su sueldo y el de su gente sí pueden permitírselo, pero los del resto de los españoles en ningún caso. ¿Y por qué no ha respondido a las preguntas de Cuca Gamarra sobre la supresión de ministerios, sueldos, altos cargos.... Pero como no ha sido el culpable de nada puede continuar en su línea de despilfarro y tener osadía para indignarse cuando nos resulta ignominioso que destinen millones a su plan de igualdad. ¿De dónde ha salido esta personalidad tan maquiavélica, que puede hacer realidad las palabras de Tockeville sobre la democracia: la tiranía de la misma? Es lo peor de la historia reciente española.