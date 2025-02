A mí no me convence el ejemplo (que supongo no es su intención). Antes una colonoscopia que dejarme las canas

Comenta Compartir

El actor Ryan Reynolds ha grabado cómo le extirpan un pólipo a través de una colonoscopia. Lo retransmitió para concienciar de la importancia del cáncer colorrectal y de las revisiones. Es el tercer cáncer más diagnosticado en EE UU. La presentadora Katie Couric, que había ... perdido a su marido dos años antes por ese cáncer, hizo más. Retransmitió en 2000 hasta el momento en que se tomaba el brebaje preparatorio. Está bien dar ejemplo y concienciar sobre ello. Pero voy a un asunto menor. Ayer doña Letizia cumplió 50 años. Con tantas fotos, se ven perfectamente sus canas. En la Feria del Libro hubo alguna señora que le dijo que se las quitara y ella a la señora, que leyera. Que la Reina es y está guapísima no se duda. Aunque resulte paradójica la convivencia entre las canas y la cara inmarcesible. Veremos cómo avanza lo blanco. A mí no me convence el ejemplo (que supongo no es su intención). Antes una colonoscopia que dejarme las canas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión