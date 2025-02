Efemérides

Tal día como hoy, un 4 de julio (4th of July) hace un montón de años, veintinueve exactamente, me encontraba en el país del Tío ... Sam, celebrando su fiesta nacional.

Acababa de llegar a Estados Unidos después de doce interminables horas de vuelo y varios transbordos de avión hasta alcanzar Seattle, en el lejano oeste. Había ido acompañando a mi casi flamante esposa, contratada por un colegio de alto standing madrileño, para escoltar un grupo de niños y que ninguno se nos perdiera por el camino. Sin contar la mili y la luna de miel era el viaje más lejano y emocionante que había realizado. Visto desde la perspectiva del tiempo, hace casi treinta años, todo era deslumbrante, nuevo, grande, bien hecho, libre, poderoso.

Tenía miedo, curiosidad, expectación, ganas de aprender, pero sobre todo envidia.

Yo mismo me menospreciaba frente a lo fastuoso, me sentía tan cateto como el entrañable Alfredo Landa frente a gente tan moderna y cosmopolita, hasta que abrieron la boca para preguntarme de dónde era. Cuando les respondía de España, ellos inmediatamente lo traducían como Spanish, me identificaban como latino, mexicano o catracho, no sin antes hacer un casi inconsciente gesto de mohín. A partir de entonces, cuando me preguntaban les comencé a responder: «Europeo, de España, junto a Portugal».

Ahí ya sí me identificaban y notaba cómo la envidia circulaba en dirección opuesta, eran ellos los que denotaban curiosidad y admiración, ahí comencé a darme cuenta de nuestra historia de nuestra cultura.

Sin aspavientos, sin grandilocuencias, sin banderas, pero de tú a tú.

Lo suyo más viejo era de 1798 mientras que mi ciudad de procedencia es medieval, aun así, el deslumbramiento y la modernidad eran muy superiores a lo que se estilaba en el viejo continente, esa vieja Europa que con el tiempo tuve ocasión de conocer, recorrer, curtirme y empaparme de historia y tradición.

El otro día, viendo por enésima vez otra matanza indiscriminada consumada por un adolescente equipado con un moderno AR-15, un novísimo y letal fusil de asalto fácil de adquirir porque su constitución, gracias a la Segunda Enmienda, les habilita a hacerlo dotándoles, además, del derecho a poseerlo. En ese momento se me quitó cualquier atisbo de envidia que pudiese quedar por ahí, siento lástima, me dan pena, incluso a veces repulsión cuando se convierten en salvapatrias de otros países que no les han dado vela en sus entierros, en los de sus seres queridos, sus ciudadanos, sus compatriotas.

Todo gira en torno a los poderosos intereses que los fabricantes de armas pagan a empresas de opinión, a lobbies que hacen la labor de zapa en las conciencias yankees. Destruyen para construir y que sus empresas se lucren mientras se visten con un traje de bonhomía.

Prefiero seguir siendo europeo, de España... cerca de Portugal, con mis cateturas, mis simplezas y mi felicidad, sin mochilas antibalas ni policías en las aulas... y con los niños jugando en la calle.