Según un estudio, elaborado por Juan Manuel Moreno, analista de investigación del Centro de Políticas Económicas, el 24% de los estudiantes españoles recibe clases particulares. ... Desde 2006 las familias han triplicado el gasto en esta «educación en la sombra», siendo entre 2008 y 2015, los años crudos de la crisis anterior, cuando empezó a triplicarse.

Clases que no son, mayoritariamente, de ampliación o perfeccionamiento, sino que están dirigidas a la recuperación y refuerzo de las enseñanzas impartidas en las aulas regladas.

Como todo, el análisis de este fenómeno variaría dependiendo del papel jugado por cada actor.

Así, si lo mirásemos como padres, esta demanda creciente podría reflejar una merma de confianza en el sistema educativo. Un peaje imprescindible que ayude a paliar la ineficacia de la educación «formal».

Visto desde el prisma docente, dicho refuerzo no siempre es positivo por cuanto muchos de estos alumnos tienden a pensar que ese profesor cuya paga visualizan (la de los profesores públicos la pagamos todos, pero no parecemos percibirlo) es mejor que la del pobre «pringao» del «insti» que bastante tiene con mantener el orden dentro del aula.

Como sociedad, además del tema económico –este mercado mueve bastante dinero negro–, hacer de la Educación un bien de consumo debería preocuparnos ya que amplía la brecha entre quienes pueden pagarlas y quienes no y sus posibilidades para el futuro.

Y para el estudiante que, tras seis horas en el instituto, sigue recibiendo clase, significan una sobrecarga intelectual en un momento de creciente preocupación por la salud mental de nuestros adolescentes, agravado por el aumento en el índice de suicidios.

Servidora, que ha transitado este tema por casi todos los caminos (como profesora particular en sus comienzos, como madre resignada y como docente denostada) opina que aquí todos somos juez y parte. Padres que no encuentran el momento de sentarse con sus hijos para, al menos, interesarse por sus problemas y progresos frente a otros que se responsabilizan tanto de las tareas infantiles que casi eximen al niño de hacerlas. Profesores hastiados y saturados. Sistema educativo que no sabe enganchar al alumno para que disfrute aprendiendo. Planes de estudio que, eliminando materias como la Filosofía, fomentan una tecnocracia vacía, olvidando que no somos máquinas y que lo primero sería enseñar a pensar. Sociedad competitiva a la que, como todo lo que no produce beneficios inmediatos, la Educación le resulta un activo inútil. Jóvenes «empoderados», súbditos del reino de Internet y adoradores de un puñado de ignorantes dioses mediáticos.

Igual, antes de asumir la «educación en la sombra» como un mal menor necesario, paralelo a la formación que todos tenemos derecho a recibir y, por tanto, redundante, deberíamos plantearnos qué estamos haciendo mal.

La amenaza de esta «explotación estudiantil» siempre me recuerda al alumno que, en una de mis mal pagadas primeras clases particulares, pedí quedarse un rato más: «Hoy no puedo, tengo Inglés; mañana, judo; pasado, Matemáticas; al otro, Francés y el viernes... psicólogo».