¿Educación privada para quién?

Comenta Compartir

Lo que nos faltaba era privatizar la educación, pero sobre todo para mejorar la situación social a los mejor situados económicamente y como la idea ... no podía salir de quien debería salir, que no era otra que Isabel Díaz Ayuso, los que tomaron tan fatal decisión no podían ser otros más que los de la extrema derecha, porque consideraban que los alumnos docentes de la educación privada estaban discriminados.

Aquí lo más importante es que en Madrid se beneficiarán las familias con rentas más altas, regalándoles becas a los estudiantes que cursen bachillerato en los centros privados y podrán solicitarla familias en las que cada uno de sus miembros aporte a la familia menos de 36.000 euros/año; que en el caso de un matrimonio con tres hijos, sería suficiente con que ganaran 180.000 euros; o sea, una idea luminosa. Esto no hay nadie que lo pueda entender, sobre todo porque la señora Díaz Ayuso no llevaba esta medida en su programa y ha tenido que aceptarla porque Vox aseguraba que los alumnos de educación privada estaban muy discriminados. Es decir que con esta propuesta «No de ley» todos los alumnos de bachillerato en Madrid con efectivo económico familiar más que suficiente podrán disfrutar de una beca para estudiar en un centro privado; es decir, que nos ha llegado la hora de olvidarnos de la «educación pública» y lógicamente de la «libertad educativa», que es lo que en democracia hemos estado buscando desde siempre. Al final, en la comunidad de Madrid se gastarán casi 45 millones de euros para unos 15.000 estudiantes en la Educación Privada para mejorarles la vida todavía más a un 14 por ciento de los alumnos, no dejando de entender que esta acción es una medida estratégica del Partido Popular para privatizar la educación. Esperemos que esta medida no vaya más allá por considerarla muy ilícita e inaceptable, ya que solo van a conseguir financiar una educación obligatoria y privada a quienes más tienen y menos necesitan.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión